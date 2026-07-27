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Google से सीखकर जीता मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज, कौन हैं प्रसूची पांडा जिन पर आज पूरे ओडिशा को गर्व?

Prasuci Panda Miss Teen Universe India 2026: ओडिशा की प्रतिभाशाली युवती प्रसूची पांडा ने मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी तैयारी में ऑनलाइन संसाधनों और Google का प्रभावी उपयोग किया. जानिए प्रसूची पांडा का सफर, उनकी उपलब्धियां और कैसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सफलता हासिल की.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 27, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:19 AM IST
Google से सीखकर जीता मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज, कौन हैं प्रसूची पांडा जिन पर आज पूरे ओडिशा को गर्व?
Image Credit: ANI Video Grab ( प्रसूची पांडा जिन पर आज पूरे ओडिशा को गर्व?)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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