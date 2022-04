World Earth Day 2022: गूगल ने बनाया खास डूडल, बताया किस तरह हो रहा है क्लाइमेट चेंज

World Earth Day 2022 Google Doodle: गूगल हर खास मौके पर डूडल के जरिए मैसेज देकर लोगों को जागरूक करते रहता है. इसी कड़ी में इस बार 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2022 (World Earth Day 2022) मनाया जा रहा है. इस मौके पर गूगल ने एक खास डूडल बनाया है और बताया है कि पृथ्वी किस तरह रूप बदल रहा है.

अलग-अलग साल की फोटो

आज के डूडल में गूगल ने कुछ तस्वीरें दिखाई है. उसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन (Climate change) ने पृथ्वी को किस तरह प्रभावित किया है. इसमें अलग-अलग सालों की तस्वीर लगाई गई है. इस डूडल में 4 चार तस्वीरें हैं, जिसमें तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, सेर्मर्सूक ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ और जर्मनी के एलेंड में हार्ज फॉरेस्ट शामिल हैं.

रीयल टाइम लैप्स इमेजरी का इस्तेमाल

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आज के Google डूडल ने विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए Google अर्थ टाइमलैप्स और अन्य स्रोतों से रीयल टाइम-लैप्स इमेजरी का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए अधिक स्थायी रूप से जीने के लिए एक साथ काम करना जरूरी है.

1970 में पहली बार मनाया गया था अर्थ डे

बता दें कि साल 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस (World Earth Day 2022) मनाया गया था. पर्यावरण की रक्षा के लिए जुलियन कोनिग द्वारा साल 1969 में इस दिन को अर्थ डे ( World Earth Day 2022) नाम दिया गया था. तब से हर साल इसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है.

इस बार की थीम Invest in our planet

इस साल अर्थ डे 2022 की थीम ‘Invest in our planet’ (हमारे ग्रह में निवेश करें) हैं. यह थीम स्वास्थ्य, परिवार, आजीविका की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है. पिछले साल 2021 में 'Restore Our Earth' की थीम पर 51वां अर्थ डे मनाया गया था.

