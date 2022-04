Gorakhpur Attack: आरोपी मुर्तजा ने किए बड़े खुलासे, हिरासत में लिए गए 5 संदिग्ध

ATS Took Custody Of 5 Suspects in Gorakhpur Case: गोरखनाथ मंदिर (Gorakhpur Temple) पर हमले के आरोपी मुर्तजा (Murtaza) से पूछताछ के आधार पर गोरखपुर से पांच संदिग्धों को एटीएस (ATS) ने हिरासत में लिया है. ये सभी 5 संदिग्ध कट्टरपंथी हैं और इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी.

आरोपी मुर्तजा ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वह चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए. उसने गोरखनाथ मंदिर पर बांके से हमला करने की वजह क्रूरता दिखाना बताया. गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के पीछे हाइप क्रिएट करने की मंशा थी.

बता दें कि आरोपी मुर्तजा पर UAPA लगाया जाएगा. इस बाबत एटीएस ने लिखा-पढ़ी भी शुरू कर दी है. UAPA लगने के बाद केस NIA को हैंडओवर होगा.

गौरतलब है कि केमिकल इंजीनियर होने के नाते मुर्तजा बम बनाने के तमाम तरीके जानता था. विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बांके से हमला करने के निर्देश दिए थे. मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारी डिलीट करने की बात भी कबूल की है.

जान लें कि 3 अप्रैल की शाम को आरोपी मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर के एक गेट पर दो पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था और परिसर में जबरन प्रवेश का प्रयास किया था. मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश को पीएसी और पुलिस के जवानों ने नाकाम कर दिया. हमलावर ने पीएसी के दो जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का सर्वोच्‍च पीठ है और उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ इस पीठ के महंत हैं.

