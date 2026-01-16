अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, अबतक 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक

Govt Bans Illegal Websites: देश में बेटिंग और गैंबलिंग के चलते होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. बता दें कि 242 बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया गया है.
Trending Photos
Illegal Betting Websites: भारत सरकार ने अवैध रूप से चल रहे बेटिंग साइट्स पर बड़ा एक्शन लिया है. इसके तहत 242 बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया गया है. सरकार की ओर से अबतक 7800 से अधिक इलिगल बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से यह एक्शन यूजर्स खासतौर पर युवाओं की सुरक्षा के लिए लिया गया है ताकि वे इलिगल बेटिंग और गैंबलिंग प्लेटफॉर्म से होने वाले आर्थिक और सामाजिक नुकसान को रोका जा सके.
सरकारी सूत्रों ने कहा,' भारत सरकार ने आज 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिंक ब्लॉक कर दिए. ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम पास होने के बाद से अब तक 7,800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है और प्रवर्तन कार्रवाइयों में शानदार बढ़ोत्तरी हुई है. सरकार की ओर से आज की कार्रवाई यूजर्स खासतौर पर युवाओं की सुरक्षा और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों की ओर होने वाले वित्तीय और सामाजिक नुकसान को रोकने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.'
खबर ्पडेट की जा रही है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.