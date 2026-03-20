'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील, पैनिक बुकिंग का बताया समाधान

LPG Crisis: पश्चिम एशिया में जंग के चलते देशभर में लोग गैस संकट को लेकर पैनिक हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. इसको लेकर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.
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Gas Supply In India: पश्चिम एशिया में जारी जंग ने कच्चे तेल की सप्लाई और उनकी कीमतों पर बड़ा प्रभाव डाला है. तेल की सप्लाई न होने के चलते कई देशों में ट्रांसपोर्टेशन समेत दैनिक जीवन की कई चीजों पर गहरा असर पड़ा है. वहीं देश में आज ( शुक्रवार, 20 मार्च 2026) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति के जवाब में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नई जानकारी दे रहे हैं.
विदेश मंत्रालय ने गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल ( GCC) देशों और ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के बारे में जानकारी ही. वहीं, अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत पर इसके संभावित प्रभाव से निपटने के लिए की जा रही प्लानिंग का फ्रेमवर्क पेश किया. इस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्र में बढ़ते जियोपॉलिटिक्स तनाव के बीच सरकार की ओर से कई एनर्जी सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और पब्लिक कम्युनिकेशन समेत कई क्षेत्रों में समन्वित कदमों का डीटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी दिए जाने की उम्मीद है.
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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही है और हम घरेलू उत्पादन 40 फीसदी तक बढ़ाने में कामयाब रहे हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि उसे राजस्थान सरकार से अतिरिक्त एलोकेशन की रिक्वेस्ट आई है. सरकार उसपर फैसला कर रही है, हालांकि युद्ध के हालात के चलते अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. इसके चलते बीते दिन गैस के लिए 55 लाख पैनिक बुकिंग हुई है. पिछले एक हफ्ते में 11 हजार 300 टन कमर्शियल सप्लाई हुई है.
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मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए है, जिलों में भी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है और होर्डिंग के खिलाफ छापेमारी चल रही है. मंत्रालय ने लोगों से कहा कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर को डोर डिलेवरी का इंतजार करें. इसके अलावा अल्टरनेट अरेंजमेंट पर भी फोकस करें. पोर्ट मंत्रालय को पिछले चौबीसों घंटे में सवा सौ कॉल और 200 ईमेल मिले. वहीं पिछले 24 घंटे 25 भारतीय नाविक लाए गए है. इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी ने बीते दिन ओमान, कतर और मलेशिया समेत दुनिया के 5 नेताओं ने बातचीत की.
पीएम मोदी ने ने ओमान के सुल्तान से बात कर वहां की संप्रभुता के सम्मान की बात कही. वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बात कर हालात पर चर्चा की और भारतीयों की वापिसी में जॉर्डन की मदद के लिए धन्यवाद किया. मंत्रालय की सुजाता शर्मा ने बताया कि गैस पर घरेलू सप्लाई नॉर्मल चल रही हमने कोई कटौती नहीं कि हालांकि, हालात चिंताजनक है. राज्यों की डिमांड को रेशनलाइज कर गैस बांटे जा रहे है. 47 फीसदी LPG सिर्फ कतर से आ रहा है. इसके अलावा पेट्रोल के प्राइज नॉर्मल में कोई बढ़ोत्तरी नहीं है सिर्फ प्रीमियम में 3-4 फीसदी की बढ़ोत्तरी है. मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस सरकार रेगुलेटेड नहीं करती है मार्केटिंग कंपनी करती है.
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