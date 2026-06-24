विदेश मंत्रालय ने भारत के पासपोर्ट सर्विस नेटवर्क के बढ़ने और चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट के सफल शुभारंभ को लेकर बातचीत की. इस दौरान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा,' साल 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी.' इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट प्रोसेसिंग का औसत समय भी बेहतर हुआ है और पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को छोड़कर, पासपोर्ट 6 वर्किंग डेज के अंदर जारी किए जा रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि अब नागरिक पासपोर्ट सर्विस सेंटर पर औसतन 45 मिनट से भी कम समय बिताते हैं. विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कम समय में प्रक्रिया पूरी होने का कारण पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में 6 गुना बढ़ोत्तरी है. वर्तमान में भारत में देशभर में 545 पासपोर्ट सेंटर हैं, जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 77 थी.