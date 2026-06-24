Indian Passport: पासपोर्ट एक ऑफीशियल और लीगल डॉक्यूमेंट है, जो किसी भी देश की सरकार की ओर से अपने नागरिकों को दिया जाता है. यह अंतराष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान, राष्ट्रीयता और विदेश यात्रा के अधिकार को प्रमाणित करता है. हालांकि, अब विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं है.
विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर की. इस बयान ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है कि आखिर पासपोर्ट नहीं तो, वास्तव में नागरिकता का सही प्रमाण क्या है. इस अस्पष्ट मुद्दे पर फिलहाल केंद्र सरकार ने भी समाधान नहीं निकाला है.मंत्रालय ने बुधवार ( 24 जून 2026) को स्पष्ट किया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से सरकार की ओर से जारी किया गया ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो इंटरनेशनल ट्रिप को आसान बनाता है यानी इसका अर्थ है कि पासपोर्ट होना ही नागरिकता का आधार नहीं है.
इस स्थिति की विडंबना ये है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर गैर-नागरिकों को पासपोर्ट क्यों नहीं दिया जाता है. दरअसल,पासपोर्ट के पिछले कवर पर एक नोट लिखा होता है, जिसमें यह बताया गया है कि यह 'भारत सरकार की संपत्ति' है और सरकार के आदेश पर इसे वापस करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल की शुरुआत में वोटर लिस्ट के SIR पर सुनवाई के दौरान पुष्टि करते हुए कहा था कि आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है. यह केवल एक पहचान पत्र है.
विदेश मंत्रालय ने भारत के पासपोर्ट सर्विस नेटवर्क के बढ़ने और चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट के सफल शुभारंभ को लेकर बातचीत की. इस दौरान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा,' साल 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी.' इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट प्रोसेसिंग का औसत समय भी बेहतर हुआ है और पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को छोड़कर, पासपोर्ट 6 वर्किंग डेज के अंदर जारी किए जा रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि अब नागरिक पासपोर्ट सर्विस सेंटर पर औसतन 45 मिनट से भी कम समय बिताते हैं. विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कम समय में प्रक्रिया पूरी होने का कारण पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में 6 गुना बढ़ोत्तरी है. वर्तमान में भारत में देशभर में 545 पासपोर्ट सेंटर हैं, जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 77 थी.