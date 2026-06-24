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पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है... सरकार के बयान से छिड़ी बहस; असल सिटिजनशिप किससे साबित होगी?

Passport Is Not Proof Of Citizenship: भारत सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जिसे सरकार की ओर से विदेशों में यात्रा के लिए नागरिकों को दिया जाता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 24, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:27 PM IST
पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है... सरकार के बयान से छिड़ी बहस; असल सिटिजनशिप किससे साबित होगी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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