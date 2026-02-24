Advertisement
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; शुरू किया फ्री वैक्सीनेशन अभियान

क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; शुरू किया फ्री वैक्सीनेशन अभियान

Cervical Cancer Vaccination: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी की रोकथाम के लिए फ्री HPV वैक्सीनेशन का अभियान चलाने वाली है, जिसके तहत 14 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों को मुफ्त में गार्डसिल का टीका दिया जाएगा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 24, 2026, 05:15 PM IST
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; शुरू किया फ्री वैक्सीनेशन अभियान

Cervical Cancer: भारत में महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर आम बनता जा रहा है. समय रहते इसका पता न लगने पर जीवन खतरे में भी आ सकता है. वहीं अब सरकार इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 14 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें गार्डसिल का टीका मुफ्त में दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह प्रोग्राम आने वाले हफ्तों में पूरे देश में लागू किया जा सकता है. 

सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन 

सरकार के इस अभियान का मकसद लड़कियों तक इस वैक्सीनेशन को बड़े लेवल पर पहुंचाना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है. 'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के तहत दी जाने वाली क्वाड्रिवेलेंट HPV वैक्सीन HPV टाइप 16,18, 6 और टाइप 11 से सुरक्षा प्रदान करती है, जो सर्वाइकल कैंसर  के अधिकतर मामलों के लिए जिम्मेदार हैं.   

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी कांट-छांट, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम; अब कितने दे पाएंगे वोट?   

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण 

बता दें कि सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा (Uterine Cervix) की सेल्स में शुरू होने वाला कैंसर है. यह 99 प्रतिशत ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के कारण होता है. इसके शुरुआती लक्षणों में वजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव आना जैसे रंग बदलना, दुर्गंध आना या डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ना है. इसके अलावा कई महिलाओं में इस समस्या से पैर दर्द, कमर दर्द और पेल्विक में भी दर्द होने लगता है. सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों में पीरियड्स के बीच में खून आना, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना और संभोग के बाद स्पॉटिंग होना जैसी समस्या भी हो सकती है.  

ये भी पढ़ें- 'ड्राइवर को मिलेगा 80 प्रतिशत मुनाफा...,' भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, 500 रुपये के शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक  

भारत में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़े

'नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम' के आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2025 में सर्वाइकल कैंसर के मामले लगभग 77,000 से बढ़कर 79,000 हुए. वहीं इस कैंसर से होने वाली मौतें लगभग 41,500 से बढ़कर लगभग 42,800 हो गईं. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे ज्यादा देखे गए. वहीं असम, मिजोरम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में पॉपुलेशन साइज के हिसाब से सर्वाइकल कैंसर के मामले असमान रूप से ज्यादा दिखे. मेडिकल रिसर्च के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर के तकरीबन सभी मामलों की जड़ HPV इंफेक्शन होता है, खासकर HPV टाइप 16 और 18. ये भारत में 80 फीसदी से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं. अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन के जरिए इस संक्रमण से बचना संभव है.  

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं.

HPV vaccination

