क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; शुरू किया फ्री वैक्सीनेशन अभियान

Cervical Cancer: भारत में महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर आम बनता जा रहा है. समय रहते इसका पता न लगने पर जीवन खतरे में भी आ सकता है. वहीं अब सरकार इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 14 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें गार्डसिल का टीका मुफ्त में दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह प्रोग्राम आने वाले हफ्तों में पूरे देश में लागू किया जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन

सरकार के इस अभियान का मकसद लड़कियों तक इस वैक्सीनेशन को बड़े लेवल पर पहुंचाना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है. 'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के तहत दी जाने वाली क्वाड्रिवेलेंट HPV वैक्सीन HPV टाइप 16,18, 6 और टाइप 11 से सुरक्षा प्रदान करती है, जो सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामलों के लिए जिम्मेदार हैं.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

बता दें कि सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा (Uterine Cervix) की सेल्स में शुरू होने वाला कैंसर है. यह 99 प्रतिशत ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के कारण होता है. इसके शुरुआती लक्षणों में वजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव आना जैसे रंग बदलना, दुर्गंध आना या डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ना है. इसके अलावा कई महिलाओं में इस समस्या से पैर दर्द, कमर दर्द और पेल्विक में भी दर्द होने लगता है. सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों में पीरियड्स के बीच में खून आना, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना और संभोग के बाद स्पॉटिंग होना जैसी समस्या भी हो सकती है.

भारत में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़े

'नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम' के आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2025 में सर्वाइकल कैंसर के मामले लगभग 77,000 से बढ़कर 79,000 हुए. वहीं इस कैंसर से होने वाली मौतें लगभग 41,500 से बढ़कर लगभग 42,800 हो गईं. आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे ज्यादा देखे गए. वहीं असम, मिजोरम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में पॉपुलेशन साइज के हिसाब से सर्वाइकल कैंसर के मामले असमान रूप से ज्यादा दिखे. मेडिकल रिसर्च के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर के तकरीबन सभी मामलों की जड़ HPV इंफेक्शन होता है, खासकर HPV टाइप 16 और 18. ये भारत में 80 फीसदी से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं. अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन के जरिए इस संक्रमण से बचना संभव है.