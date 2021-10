हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी स्मार्टवॉच, रखी जाएगी हर मूवमेंट पर नजर, सीएम खट्टर ने किया ये ऐलान

नई दिल्ली. बहुत जल्द हरियाणा सरकार (Haryana Government) अपने कर्मचारियों को स्मार्ट बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने इस बात की खुद घोषणा की है. खट्टर ने बीते शनिवार को सोहना के सरमथला गांव में विकास रैली के दौरान कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी स्मार्टवॉच पहनेंगे. जो ऑफिस समय के दौरान उनके काम को ट्रैक करेगी और साथ ही अटेंडेंट लगाने का भी काम करेगी.

उहोंने कहा कि पहले प्रदेश के कई सरकारी कार्यालयों बायोमेट्रिक अटेंडेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था. जिसको कोरोनावायरस महामारी के कारण बंद कर दिया गया. अब सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए GPS- स्मार्टवॉच मुहैया कराएगी. इस स्मार्टवॉच के इस्तेमाल से न सिर्फ कर्मचारियों के अटेंडेंस लगेगी बल्कि उनकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकेगी.

