'घुसपैठियों को भगाया जाएगा, लेकिन...', अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने का मोदी सरकार ने बना लिया प्लान? इस बात पर फूटा गुस्सा

MEA on Illegal Bangladeshi Citizen: पिछले कुछ दिनों से भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की चर्चा की जा रही है. माना जाता रहा है कि बड़ी संख्या में भारत के अलग-अलग हिस्सों में अवैध बांग्लादेशी रहते हैं. इस पूरे मुद्दे पर पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब सामने आया है. इसके अलावा तीस्ता नदी समझौते को लेकर भी किए गए सवाल पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है.

दरअसल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में इस तरह की टिप्पणियां देखी हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियों को भारत से अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मुख्य मुद्दे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. आइए आपको विदेश मंत्रालय के बयान के बारे में बताते हैं.

2000 से अधिक मामले जांच के दायरे में

MEA के प्रवक्ता ने कहा कि इस काम के लिए बांग्लादेश के सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के पास नागरिकता की जांच के 2,860 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ तो पांच साल से भी ज्यादा पुराने हैं. ये सभी जांच के दायरे में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अवैध बांग्लादेशियों को भेजा जाएगा वापस

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की नीति यह है कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेश नागरिक को हमारे कानूनों, प्रक्रियाओं और तय द्विपक्षीय तंत्रों और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाता है. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश नागरिकता की जाँच में तेज़ी लाएगा ताकि अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का काम आसानी से हो सके.

तीस्ता नदी समझौता पर क्या कहा?

वहीं, इस ब्रीफिंग के दौरान तीस्ता नदी समझौते से जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं. हमारे पास पानी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित द्विपक्षीय तंत्र हैं और ये तंत्र नियमित अंतराल पर मिलते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या पाकिस्तान के पास कोई वीडियो सबूत आपको दिखा… ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाए सबसे बड़े झूठ का सेना ने दिया जवाब

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर क्या कहा?

गौरतलब है कि आज यानी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है. इस विषय पर उन्होंने कहा कि आज हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं. पूरी दुनिया ने देखा कि पुलवामा आतंकवादी हमला असल में क्या था. हमने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. दुनिया जानती है कि सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल पाकिस्तान लंबे समय से अपनी सरकारी नीति के एक हथियार के तौर पर करता रहा है.

'भारत को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार'

जायसवाल ने आगे कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है और हम इसके खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मज़बूत करते रहेंगे. सिंधु जल संधि पर, हमारा रुख हमेशा एक जैसा रहा है. सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के जवाब में यह संधि अभी स्थगित है. पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन भरोसेमंद और हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए. (ANI)

यह भी पढ़ें: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसरो और..., कैसे पेज दर पेज लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की विजयगाथा; जीत की इनसाइड स्टोरी