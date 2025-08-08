अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा

India Us Weapons Deal: अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच भारत ने कहा है कि भारत ने अमेरिका से बड़े रक्षा सौदों की बातचीत पर किसी भी तरह रोक नहीं लगाई है. सरकार ने सभी दावों को झूठा करार दिया है.
Trending Photos
India Us Weapons Deal: रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने अमेरिका से बड़े रक्षा सौदों की बातचीत को रोक दिया है. मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को 'झूठा और मनगढ़ंत' करार दिया है. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,'अमेरिका से रक्षा खरीद को लेकर बातचीत रोकने की जो खबरें चल रही हैं, वे गलत और मनगढ़ंत हैं. सभी खरीद प्रक्रियाएं तय नियमों के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं.'
सरकार की तरफ से यह सफाई उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें रॉयटर्स ने तीन भारतीय अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाने से नाराज होकर भारत ने हथियार और सैन्य विमान खरीदने की योजना फिलहाल रोक दी है. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान कुछ बड़े सौदों की घोषणा होनी थी, जिनमें शामिल थे:
Stryker कॉम्बैट गाड़ियां (General Dynamics)
Javelin एंटी-टैंक मिसाइल (Raytheon और Lockheed Martin)
भारतीय नौसेना के लिए 6 P8I निगरानी विमान (Boeing)
हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हालात साफ होने पर ये रक्षा सौदे दोबारा शुरू हो सकते हैं. मगर भारत सरकार का साफ कहना है',अमेरिका से हथियार खरीदने को लेकर कोई बातचीत रोकी नहीं गई है.'
गौरतलब है कि भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीददार देश है, पहले रूस से हथियार लेता था, लेकिन अब वह अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल जैसे देशों से भी खरीद कर रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.