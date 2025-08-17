भारत में किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा, अर्थशास्त्री के बयान से खलबली, ऊंची तन्ख्वाह वालों की Job खतरे में?

Unemployement analysis: क्या भारत का पब्लिक सेक्टर (public sector) बहुत ज्यादा वेतन विसंगति (wage distortion) से ग्रसित है, जहां 95% सरकारी नौकरी वालों की सैलरी, मार्केट रेट से करीब 5 गुना ज्यादा है, जबकि टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स को कम सैलरी मिलती है? ये हम नहीं कह रहे ये दावा है डेवलपमेंट इकॉनमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन (Karthik Muralidharan) का. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इकॉनमी के प्रोफेसर मुरलीधरन का मानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के वेतन में भारी असमानता और कमी की वजह भी यही है.

'95 फीसदी सरकारी नौकरियों में मिलती है हाई सैलरी'

मुरलीधरन का कहना है कि टॉप 1 या 2 फीसदी लोग जो ज्यादातर सीईओ की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल फैसले ले रहे हैं, उन्हें भी उनकी अपनी काबिलियत के लिए बाजार द्वारा दिए जाने वाले वेतन की तुलना में बहुत कम तन्ख्वाह मिलती है, वहीं 95% सरकारी नौकरियों में, बाजार द्वारा दिए जाने वाले वेतन से पांच गुना ज्यादा पैसा मिलता है.'

FQA-

सवाल- अर्थशास्त्री ने अपनी बात कैसे समझाई?

जवाब- भारत के विकृत रोजगार पिरामिड (distorted jobs pyramid) पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए मुरलीधरन ने मिसाल देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चपरासी की 368 नौकरियों के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया, जिनमें कई पीएचडी कर चुके थे, लेकिन ज्यादा सैलरी और कम काम की उम्मीद में आवेदक बने. सरकारी नौकरी में ज्यादा सैलरी मिलना वेतन असंतुलन की 4 प्रमुख प्रणालीगत विकृतियां पैदा करता है. पहला, यह बड़े पैमाने पर भर्तियों को रोकता है. इसलिए बेरोजगारी कम करने के लिए लोगों को कम वेतन देना चाहिए और ज्यादा लोगों को जॉब (JOB) देनी चाहिए, जिससे बेरोजगारी दर कम होगी. लेकिन सारा पैसा मौजूदा कुछ लोगों को भुगतान करने में चला जाता है, इसलिए आपके पास नई नौकरियां देने के लिए पैसे नहीं होते.

सवाल- वेतन असमानता की अन्य विकृतियां क्या हैं?

जवाब- मुरलीधरन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि हाईपेड सरकारी नौकरियों का आकर्षक होना नई भर्ती की प्रकिया को असहनीय बना देता है. एक नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या लगभग 100 गुना ज़्यादा होती है. इसलिए भर्ती प्रक्रिया को चलाना इतना मुश्किल हो जाता है कि एक व्यवस्थित सालाना जॉब जेनरेट करने के बजाय, आपको चार या पांच साल में एक बार भर्ती निकालनी पड़ती है. बिहार-झारखंड में सैन्य स्तर की सुरक्षा भी घोटाले रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है. क्योंकि पेपर लीक का जोखिम ज्यादा होता है. तीसरी समस्या है, बेमेल रुचि. यानी अक्सर जो व्यक्ति चयनित होता है, उसकी उस जॉब (सेक्टर) में रुचि नहीं होती, उसने लॉटरी लगने यानी किस्मत आजमाने के लिए आवेदन किया होता है, अगर वो चयनित हो जाएगा तो उस जॉब के साथ न्याय नहीं कर पाएगा.