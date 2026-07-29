/पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा एलान, SSB में एंट्री हुई आसान, कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण; उम्र में भी पाएंगे छूट

SSB Recruitment Rules for Ex-Agniveers: मोदी सरकार ने सेना के तीनों अंगों से 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा एलान किया है. अब सशस्त्र सीमा बल में निकलने वाली सिपाहियों की रिक्तियों में 50 प्रतिशत पद रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे. गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल (कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'सी' पोस्ट्स रिक्रूटमेंट रूल्स, 2026 को अधिसूचित कर दिया है. इसके तहत अब फोर्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर होने वाली प्रत्येक भर्ती में पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी.