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पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा एलान, SSB में एंट्री हुई आसान, कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण; उम्र में भी पाएंगे छूट

SSB Recruitment New Rules: सेना में सेवा देने वाले पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकार ने बड़ा एलान किया है. सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए SSB में एंट्री आसान करते हुए कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण आरक्षण लागू कर दिया है. उन्हें उम्र और फिजिकल-मेडिकल टेस्ट में भी खास छूट दी जाएंगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 12:42 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:42 AM IST
पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा एलान, SSB में एंट्री हुई आसान, कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण; उम्र में भी पाएंगे छूट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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