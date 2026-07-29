/पूर्व-अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा एलान, SSB में एंट्री हुई आसान, कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण; उम्र में भी पाएंगे छूट

SSB Recruitment Rules for Ex-Agniveers: मोदी सरकार ने सेना के तीनों अंगों से 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा एलान किया है. अब सशस्त्र सीमा बल में निकलने वाली सिपाहियों की रिक्तियों में 50 प्रतिशत पद रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे. गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल (कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'सी' पोस्ट्स रिक्रूटमेंट रूल्स, 2026 को अधिसूचित कर दिया है. इसके तहत अब फोर्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर होने वाली प्रत्येक भर्ती में पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी.
गृह मंत्रालय ने सोमवार देर रात यह अधिसूचना जारी कर दी. सरकार की इस अधिसूचना ने एसएसबी जनरल ड्यूटी ग्रुप 'सी' पदों को विनियमित करने वाले 2011 के भर्ती नियमों का स्थान लिया है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ भर्ती दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण में, पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों के लिए नोडल बल की ओर से भर्ती आयोजित की जाएगी. दूसरे चरण में, पहले चरण की खाली रह गईं रिक्तियों के साथ शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों के खिलाफ खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती आयोजित की जाएगी.
इस अधिसूचना में पूर्व-अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है. पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की छूट मिलेगी, जबकि बाद के बैचों को तीन साल तक की छूट मिलेगी. पात्र पूर्व-अग्निवीरों को नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) से भी छूट दी जाएगी.
सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के तहत जारी नए नियम, सहायक उप-निरीक्षक (जनरल ड्यूटी), हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती पर नियमित करेंगे. सरकार की अग्निपथ योजना के साथ एसएसबी भर्ती को जोड़ने और 2011 के भर्ती ढांचे को बदलने के लिए नए नियम लाए गए हैं.
अधिकारियों ने कहा कि पूर्व-अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, आयु में छूट और भर्ती प्रक्रिया में छूट शामिल करने का मकसद पूर्व-अग्निवीरों को एसएसबी में शामिल करने की सुविधा प्रदान करना है. साथ ही ग्रुप 'सी' जनरल ड्यूटी पदों के लिए एक व्यवस्थित भर्ती और पदोन्नति प्रणाली सुनिश्चित करना है.
लोकसभा में 21 जुलाई को एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बारे में एलान किया. उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाई है.
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण और निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट के प्रावधानों का पालन किया जाएगा. जबकि, पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी.
उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि पूर्व-अग्निवीरों के लिए पीएसटी, पीईटी और लिखित परीक्षा से छूट होगी. इसके अलावा, गृह मंत्रालय के तहत एक पूर्व-अग्निवीर विंग भी स्थापित की गई है. राय के मुताबिक, अब तक, अग्निवीरों का पहला बैच अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाया है.
अधिसूचना में एसएसबी में दरोगा के लिए 5,886 पद, हेड कांस्टेबलों के लिए 13,358 और कांस्टेबलों (जनरल ड्यूटी) के लिए 54,109 पद स्वीकृत किए गए. इनमें सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष रखी है. साथ ही, उसके पास दसवीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए. वह मेडिकल और फिजिकली फिट होना चाहिए.
बताते चलें कि सशस्त्र पुलिस बलों केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक केंद्रीय बल है. जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारत-नेपाल की 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा और भारत-भूटान की 699 किलोमीटर लंबी सीमाओं की सुरक्षा करना है. हालांकि, कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर इसे देश के अन्य तमाम हिस्सों में भी तैनात किया जाता रहा है.