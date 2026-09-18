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अब नहीं चलेगा पुराना नियम! सरकार ने 'बच्चों' के पासपोर्ट नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव, विदेश यात्रा से पहले जान लें रूल वरना...

Revised Passport Rules for Children in India: देश में बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा नियम गया है. अगर आप विदेश यात्रा के लिए बच्चों का पासपोर्ट ले जा रहे हैं तो पहले नए नियम चेक कर लें वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 18, 2026, 04:25 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:27 AM IST
अब नहीं चलेगा पुराना नियम! सरकार ने 'बच्चों' के पासपोर्ट नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव, विदेश यात्रा से पहले जान लें रूल वरना...

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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