अब नहीं चलेगा पुराना नियम! सरकार ने 'बच्चों' के पासपोर्ट नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव, विदेश यात्रा से पहले जान लें रूल वरना...

What are Passport Rules for Children in India? अगर आप विदेश जाने के लिए बच्चों के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पहले उससे जुड़े नए नियमों के बारे में जरूर जान लें. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट की वैधता को लेकर अहम बदलाव किया है. अब ऐसे बच्चों का पासपोर्ट या तो 5 साल की अवधि के लिए या उनके 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक (इन दोनों में से जो भी पहले हो) ही वैध माना जाएगा. केंद्र सरकार ने इस बदलाव के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
नए संशोधित नियम 12(1A) के प्रावधानों के मुताबिक, 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के लिए जारी किया जाने वाला 36 पेज का साधारण पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा. हालांकि, यदि बच्चा इस 5 वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो पासपोर्ट की वैधता वहीं समाप्त हो जाएगी. यानी सरल शब्दों में कहें तो यह अवधि '5 साल या 18 साल की उम्र, जो भी पहले हो' के नियम पर आधारित होगी.
सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पासपोर्ट के नियमों में यह बदलाव बच्चों के चेहरे और शारीरिक बनावट में तेजी से होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और पहचान सत्यापन में किसी प्रकार की असुविधा न हो.
बच्चों के लिए वैधता अवधि बदलने के साथ-साथ पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है. संशोधित नियम 8 के अंतर्गत अब विभिन्न श्रेणियों के पासपोर्ट आवेदनों के लिए देय शुल्क को नियमों की 'अनुसूची IV' (Schedule IV) में तय किए गए प्रावधानों के अनुसार ही लिया जाएगा.
सरकार ने 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है. इसके साथ ही नए नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी हो गए हैं. यह संशोधन मूल रूप से पासपोर्ट नियम, 1980 में किए गए हैं.
बताते चलें कि सरकार ने मूल पासपोर्ट नियम, 1980 को पहली बार 11 दिसंबर 1980 को प्रकाशित किया था. इसके बाद से समय-समय पर इसमें जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए जाते रहे हैं. इसमें आखिरी बार संशोधन इसी साल 20 जून 2026 को किया गया था. अब ताजा संशोधन के बाद बच्चों के बच्चों के पासपोर्ट आवेदन और उनकी वैधता की प्रक्रिया पूरी तरह से नए नियमों के अधीन संचालित होगी.