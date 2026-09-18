अब नहीं चलेगा पुराना नियम! सरकार ने 'बच्चों' के पासपोर्ट नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव, विदेश यात्रा से पहले जान लें रूल वरना...

What are Passport Rules for Children in India? अगर आप विदेश जाने के लिए बच्चों के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पहले उससे जुड़े नए नियमों के बारे में जरूर जान लें. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट की वैधता को लेकर अहम बदलाव किया है. अब ऐसे बच्चों का पासपोर्ट या तो 5 साल की अवधि के लिए या उनके 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक (इन दोनों में से जो भी पहले हो) ही वैध माना जाएगा. केंद्र सरकार ने इस बदलाव के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.