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ड्राई स्टेट की लिस्ट से बाहर हुआ लक्षद्वीप, केंद्र शासित राज्य में अब मिलेगी शराब लेकिन शर्तें लागू

केंद्र सरकार ने केंद्रशासित राज्य लक्षद्वीप को ड्राई स्टेट से बाहर निकाल दिया है. शुक्रवार (05 जून) को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके तहत अब सरकारी एजेंसियां शराब के आयात और खुदरा बिक्री का काम संभालेंगी.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:56 PM IST
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ड्राई स्टेट की लिस्ट से बाहर हुआ लक्षद्वीप, केंद्र शासित राज्य में अब मिलेगी शराब लेकिन शर्तें लागू

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (05 जून) को एक बड़ा फैसला लेते हुए 'लक्षद्वीप निषेध नियमन, 1979' को रद्द कर दिया है. इस कानून के रद्द होने के बाद से इस केंद्रशासित राज्य से ड्राई रीजन का दर्जा समाप्त हो गया है. इस कानून के रद्द होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश का 'पूरी तरह शराब-मुक्त क्षेत्र' वाला दर्जा खत्म हो गया है. 

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों के अंतर्गत अब लक्षद्वीप में शराब के उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री औरसेवन की अनुमति एक रेगुलेटेड लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए दी जाएगी. 

राष्ट्रपति ने दी मंजूरी 

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद जारी किए गए नोटिफिकेशन के अंतर्गत अब सरकारी एजेंसियां शराब के आयात और खुदरा बिक्री का काम संभालेंगी. वहीं, निजी संस्थाएं और व्यक्ति भी लाइसेंस की शर्तों के अधीन तय गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे. 

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शराब की दुकान खोलने के लिए कई नियम

भारत सरकार की ओर से जारी किए आदेश में कहा गया है कि लक्षद्वीप में शराब की दुकान खोलने के लिए इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि उससे कम से कम 50 मीटर की दूरी में कोई कॉलेज, अस्पातल या धार्मिक क्षेत्र न हो. इसके साथ ही आदेश में कहा गया कि किसी भी स्थिति में शराब की बिक्री नाबालिगों को न की जाए. इसके साथ ही शराब की दुकानों में 18 साल से कम उम्र के लोगों को नौकरी भी न दी जाए. 

कानून के बारे में भी जानिए 

शराब की ब्रिक्री को लेकर कई नियम बनाएं गए हैं और इन्हें न मामने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. इसमें कहा गया कि अगर अवैध रूप शराब बनाई जाती है या बेची जाती है और या उसका ट्रांस्पोर्टेशन किया जाता है, तो उसके लिए 1 से 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.  

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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