हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा

Haj pilgrimage: अगर आप हज यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनकम थोड़ी कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं. सरकार हज यात्रा को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है.

Nov 28, 2025, 10:14 PM IST
हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा

Haj for low income individuals: मुसलमानों की हज यात्रा को लेकर भारत सरकार बड़े बदलाव पर विचार कर रही है. इसमें निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हज यात्रा आसान बनाने की योजना लाई जाएगी. अगर किसी शख्स के पास एकमुश्त हज यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं, तो किश्तों में रकम इकट्ठा कर हज पर जा सकते हैं. इसमें 5 साल तक हज यात्रा के लिए रकम इकट्ठा करके हज पर जाने की सुविधा मिल सकती है. सरकार आने वाले समय में इस योजना से जुड़ी नियम और शर्ते जारी करेगी.

किस तरह करते हैं हज यात्रा?
हाजी 2 तरह से हज यात्रा कर सकते हैं, एक सरकारी हज कोटे से, और दूसरे ट्रैवल एजेंसी के जरिए. इसमें सरकारी हज कोटा किफायती होता है. मक्का की यात्रा के लिए खर्च काफी ज्यादा आता है, यही वजह है कि हर किसी के लिए हज पर जाना मुमकिन नहीं है. हालांकि सरकार की नई स्कीम के जरिए लो इनकम ग्रुप के लिए भी मक्का जाना आसान हो सकता है.

हर मुसलमान का ख्वाब है हज
हज, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है. ये सऊदी अरब में मक्का की एक पवित्र यात्रा है, जिसे मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार करना चाहते हैं. हर साल, लाखों भारतीय हाजी मक्का की पवित्र यात्रा पर जाते हैं. इसके लिए भारत सरकार हर राज्य से हज कोटा तय करती है.

भारतीय हज यात्रा का इतिहास
मुंबई शहर का हज से बहुत पुराना नाता रहा है, ब्रिटिश राज के टाइम से ही मुसलमान इसी पोर्ट से समुद्री रास्ते से अपनी पवित्र यात्रा पर निकलते थे, हालांकि अब सभी हाजी फ्लाइट के जरिए मक्का जाते हैं. बॉम्बे की हज कमेटी 1927 में बनी थी, जिसमें उस वक्त के पुलिस कमिश्नर मिस्टर डी. हीली, जाने-माने मुस्लिम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इसके प्रेसिडेंट थे. कमेटी की पहली फॉर्मल मीटिंग 14 अप्रैल, 1927 को हुई थी. मुस्तफा फकीह हज कमेटी एक्ट 1959 के तहत बनी हज कमेटी के पहले चेयरमैन बने थे.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

haj Mecca Saudi Arabia Haj pilgrimage for low income People

