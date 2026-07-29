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सरकारी गाड़ियों की मौज खत्म, अब नहीं मिलेगी दूसरी गाड़ी; मोदी सरकार ने जारी किया 'एक अधिकारी, एक कार' का आदेश

'One Officer, One Government Car' Rule: सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली गाड़ियों की मौज अब खत्म हो गई है. अब उन्हें एक से ज्यादा सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी. मोदी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए 'एक अधिकारी, एक कार' का आदेश जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:18 AM IST
सरकारी गाड़ियों की मौज खत्म, अब नहीं मिलेगी दूसरी गाड़ी; मोदी सरकार ने जारी किया 'एक अधिकारी, एक कार' का आदेश

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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