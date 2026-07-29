सरकारी गाड़ियों की मौज खत्म, अब नहीं मिलेगी दूसरी गाड़ी; मोदी सरकार ने जारी किया 'एक अधिकारी, एक कार' का आदेश

What is 'One Officer, One Government Car' Rule? मोदी सरकार ने प्रशासनिक सुधार की बड़ी पहल करते हुए 'एक अधिकारी, एक सरकारी कार' के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही आदेश जारी करके अधिकारियों को एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियां आवंटित करने पर रोक लगा दी गई है. फिर चाहे उसके पास दूसरे मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) की एक्सट्रा जिम्मेदारियां ही क्यों न हों. आदेश में कहा गया है कि इस निर्देश का मकसद गाड़ियों के अनधिकृत इस्तेमाल पर लगाम लगाना, ट्रांसपोर्ट के खर्चों को कम करना और वाहनों के दोहरे आवंटन को रोकना है.
सरकार की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने इस संबंध में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को यह सर्कुलर भेजा है. इस सर्कुलर में स्टाफ कारों के इस्तेमाल से जुड़ी संशोधित गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. इससे पहले यह आदेश सितंबर 2022 में जारी किया गया था, जिसे अब और सख्त करके लागू करने का निर्देश दिया गया है.
नए नियमों के मुताबिक, जिन अधिकारियों के पास पहले से कोई सरकारी गाड़ी आवंटित है, उन्हें दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी. अगर उनके पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, पीएसयू या स्वायत्त निकाय का एक्सट्रा प्रभार हो तो भी उन्हें पहले से आवंटित की गई स्टाफ कार का उपयोग जारी रखना होगा.
सर्कुलर में कहा गया है कि अगर अधिकारियों ने दूसरे विभागों की गाड़ियां ले रखी हैं तो उन्हें उसे वापस करना होगा. अगर वे दूसरे विभागों या मंत्रालयों के काम के सिलसिले में अधिकृत यात्रा कर रहे हों तो वे दूसरे विभागों की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वह ऑफिशियल विजिट में ही होगा. बाकी समय में वे अपने मूल विभाग या मंत्रालय की ओर से आवंटित एक गाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे.
व्यय विभाग ने उम्मीद जताई है कि इन निर्देशों पर अमल से सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी. साथ ही परिवहन पर होने वाले खर्चों पर लगाम लगेगी. इससे प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा. 'एक पात्र अधिकारी, एक सरकारी कार' के सिद्धांत से सरकार में वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा. चेतावनी दी गई है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा. ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.