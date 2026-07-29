सरकारी गाड़ियों की मौज खत्म, अब नहीं मिलेगी दूसरी गाड़ी; मोदी सरकार ने जारी किया 'एक अधिकारी, एक कार' का आदेश

What is 'One Officer, One Government Car' Rule? मोदी सरकार ने प्रशासनिक सुधार की बड़ी पहल करते हुए 'एक अधिकारी, एक सरकारी कार' के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही आदेश जारी करके अधिकारियों को एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियां आवंटित करने पर रोक लगा दी गई है. फिर चाहे उसके पास दूसरे मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) की एक्सट्रा जिम्मेदारियां ही क्यों न हों. आदेश में कहा गया है कि इस निर्देश का मकसद गाड़ियों के अनधिकृत इस्तेमाल पर लगाम लगाना, ट्रांसपोर्ट के खर्चों को कम करना और वाहनों के दोहरे आवंटन को रोकना है.