एक सरकारी आदेश के चलते मराठा राजनीति में फिर मचा भूचाल.. फडणवीस और शिंदे आमने-सामने

Fadanvis vs Shinde: ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराष्ट्र की राजनीति को आप हलचल से दूर रख लें. ताजा मामला आ गया जब सरकार के अंदर ही एक बार फिर टकराव की स्थिति देखने को मिली है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश एक ही पद को लेकर आमने सामने आ गए हैं. दोनों नेताओं ने बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन BEST के महाप्रबंधक पद के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी. जिससे प्रशासनिक असमंजस पैदा हो गया है. इसके बाद तो फिर बवाल होना तय था.
असल में शहरी विकास विभाग की कमान एकनाथ शिंदे के पास है. इस विभाग ने अश्विनी जोशी को BEST का महाप्रबंधक नियुक्त किया. इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश जारी कर आशीष शर्मा को उसी पद पर नियुक्त कर दिया. अब इस विभाग से जुड़े अधिकारी हक्के बक्के रह गए. समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए.
रिपोर्ट्स के मुतबिक यह पद पहले एसवीआर श्रीनिवास संभाल रहे थे जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए. उनकी जगह पर नियुक्ति को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ. शिंदे और फडणवीस दोनों के आदेशों ने एक ही समय में दो अधिकारियों को नियुक्त कर एक तरह से प्रशासनिक भ्रम की स्थिति बना दी है.
इस घटना को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है. एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि महायुति सरकार का सर्वश्रेष्ठ समन्वय. जब इस मुद्दे पर फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.
शहरी विकास विभाग ने सफाई में कहा कि मजदूरों के विरोध को संभालने के लिए अश्विनी जोशी को नियुक्त किया गया था लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही आशीष शर्मा को आदेश दे दिया था. इससे पहले फरवरी में भी फडणवीस ने शिंदे के कुछ आदेशों को पलट दिया था. जिससे दोनों के बीच मतभेद की चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं.
Q1: महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम के आदेश कैसे टकराए
Ans: एक ही पद पर दो अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए गए. जिससे टकराव की स्थिति बनी.
Q2: अश्विनी जोशी और आशीष शर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया था
Ans: दोनों को बेस्ट (BEST) महाप्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.
Q4: विभाग ने इस टकराव पर क्या सफाई दी?
Ans: विभाग ने बताया कि एक के बाद एक आदेश आ गए जिससे भ्रम की स्थिति बनी. दोनों आदेशों के पीछे प्रशासनिक वजहें थीं.
