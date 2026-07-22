'पेपर लीक मामले में जितना चाहें उतने घंटे संसद में चर्चा को तैयार सरकार', नड्डा ने विपक्ष के पाले में डाली गेंद!

बताते चलें कि संसद में सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो चुका है. सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सीजेपी प्रोटेस्ट के समर्थन में प्रदर्शन किया. संसद भवन के मकर द्वार पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में नेताओं ने काले कपड़े पहने हुए थे. इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए.