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'पेपर लीक मामले में जितना चाहें उतने घंटे संसद में चर्चा को तैयार सरकार', नड्डा ने विपक्ष के पाले में डाली गेंद!

JP Nadda on CJP Protest: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष जितने घंटे चाहे, सरकार उसके साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है लेकिन कोई भी बात केवल संसद में ही होगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 22, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:55 PM IST
'पेपर लीक मामले में जितना चाहें उतने घंटे संसद में चर्चा को तैयार सरकार', नड्डा ने विपक्ष के पाले में डाली गेंद!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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