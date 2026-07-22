'पेपर लीक मामले में जितना चाहें उतने घंटे संसद में चर्चा को तैयार सरकार', नड्डा ने विपक्ष के पाले में डाली गेंद!

JP Nadda Latest Statement on CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 20 जुलाई को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद विपक्ष की राजनीति तेज है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना. साथ ही उनसे अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह किया.
मीडिया से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर सरकार खुलकर बात करने को तैयार है. लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा केवल संसद में होगी. विपक्ष इस मुद्दे पर जितने चाहे, उतने घंटे डिस्कशन कर सकता है. सरकार को इस चर्चा से कोई समस्या नहीं है. लेकिन इस तरह सड़कों पर हिंसा को बढावा देकर माहौल खराब किया जाना ठीक नहीं है.
नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर सरकार काम कर रही है. लेकिन विपक्ष को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और फायदा उठाने से बचना चाहिए. न किया जाए.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में प्रेजेंटेशन देकर लगभग 150 पेपर लीक के मामलों का जिक्र किया. यह जांच का विषय है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच करेगी और सच को जनता और देश के सामने लाएगी.
बताते चलें कि संसद में सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो चुका है. सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सीजेपी प्रोटेस्ट के समर्थन में प्रदर्शन किया. संसद भवन के मकर द्वार पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में नेताओं ने काले कपड़े पहने हुए थे. इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए.
विपक्षी सांसदों ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले की वजह से देशभर में छात्रों के बीच गुस्से का माहौल है. आगे से ऐसी गड़बड़ियां न हों, इसे रोकने के बजाय सरकार आंदोलन कर छात्रों और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश कर रही है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अपने खिलाफ किसी भी तरह की असहमति की आवाज को कुचल देना चाहती है.