कम्युनिस्ट मुक्त भारत का डर? नक्सलियों के तंबू उखड़े तो सपोर्ट में उतरे डी. राजा, मोदी सरकार से कर दी बड़ी डिमांड

मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है- नक्सली अगर सरेंडर करेंगे तो स्वागत है नहीं तो ऑपरेशन चालू रहेगा. गृह मंत्री ने जैसे ही नक्सल मुक्त भारत की बात कही तो वामपंथी नेता सरकार को घेरने लगे. डी. राजा ने कहा कि सरकार को सीजफायर ऑफर स्वीकार करना चाहिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 30, 2025, 01:26 PM IST
D Raja Naxal Ceasefire: जब से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के सीजफायर का ऑफर ठुकराया है, वामपंथी खेमे में भी खलबली मच गई है. शाह के बयान के 24 घंटे के अंदर ही दिग्गज कम्युनिस्ट नेता डी. राजा ने कैमरे के सामने नक्सलियों का समर्थन करते हुए बड़ी डिमांड कर दी. CPI के महासचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार को नक्सलियों का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए. इससे पहले गृह मंत्री ने रविवार को नक्सलियों के सीजफायर ऑफर को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि सरकार हिंसक नक्सलियों का अगले साल मार्च तक सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

शाह ने यह जरूर कहा है कि जो उग्रवादी सरेंडर करना चाहते हैं उनका स्वागत है. उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी हथियार डालेंगे, सुरक्षा बल उन पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे. 

शाह की दो टूक

गृह मंत्री ने एक सेमिनार में कहा कि हाल में, भ्रम फैलाने के लिए एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया कि अब तक जो कुछ हुआ वह गलती थी इसलिए संघर्षविराम घोषित किया जाना चाहिए और हम (नक्सल) आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि कोई संघर्षविराम नहीं होगा. अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो संघर्षविराम की कोई जरूरत नहीं है. अपने हथियार रख दें, एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी. यह सेमिनार 'नक्सल मुक्त भारत' पर केंद्रित था.

नक्सलियों के हमदर्द डी. राजा?

इसके बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी. राजा ने कहा, 'मैं मांग करता हूं कि सरकार नक्सलियों के प्रस्ताव को स्वीकार करे.' उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह नक्सल मुक्त भारत क्या है? पहले तो वे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे. कांग्रेस मुक्त भारत का क्या हुआ? कल वे कम्युनिस्ट मुक्त भारत की बात करेंगे... अगर बीजेपी और आरएसएस मिलकर सत्ता में रहे तो भारत का भविष्य खतरे में होगा. अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं तो हमें बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से हटा देना चाहिए.

पढ़ें: क्या है नक्सलियों के खिलाफ शाह का मिशन 2026?

शाह ने बताया है कि 2024 में साल के इतिहास में सबसे ज्यादा 290 नक्सलियों का खात्मा किया गया. और ये जो वामपंथी भाई नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं कि हमारे लोग हैं क्यों मार रहे हैं... 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे. 1090 गिरफ्तार किए गए थे, जहां संभव था वहां गिरफ्तारी की गई. उसके साथ 881 सरेंडर कर दिए. ये बताता है कि सरकार का अप्रोच क्या है. गृह मंत्री ने कहा है कि जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उनके लिए एक आकर्षक पुनर्वास नीति भी तैयार है. 

पढ़ें: कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया फुल प्रूफ प्लान, नहीं बचेगा सिंगल आतंकी

