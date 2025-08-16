'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', केंद्र सरकार ने क्यों कहा कोई 'सुप्रीम' नहीं?

Supreme Court: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समयसीमा निर्धारित किए जाने का विरोध किया है. सरकार ने कोर्ट में दाखिल जवाब में संविधान में व्यवस्था के हर अंग के लिए 'शक्तियों के बंटवारे' का उल्लेख किया है. सरकार का कहना है कि व्यवस्था में हर अंग के लिए चेक एंड बैलेंस रखा गया है, लोकतंत्र में व्यवस्था का कोई अंग अपने आप में 'सुप्रीम' नहीं है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

जानबूझकर नहीं तय की समयसीमा

सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के सवैंधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते है. व्यवस्था के दूसरे अंग( जैसे न्यायपालिका) इसमे दखल नहीं दे सकते. आर्टिकल 200 के तहत बिल पर फैसला लेने के राज्यपाल के अधिकार की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती. आर्टिकल 200 के तहत जब किसी बिल को राज्यपाल को भेज दिया जाता है तो राज्यपाल के पास चार विकल्प होते है- वो चाहे बिल को मंजूरी दे दे, मंजूरी देने से इनकार कर दे, राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे, या बिल को वापस लौटा दे. राज्यपाल को इन चार विकल्पों के इस्तेमाल का विशेषाधिकार है.

संविधान ने जानबूझकर राज्यपाल को इन शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर कोई समयसीमा तय नहीं की ताकि सवैंधानिक और राजनीतिक जरूरतों के लिहाज से इस प्रकिया को लचीला रखा जा सके. कोर्ट अपनी ओर से राज्यपाल की फैसला लेने की कोई समयसीमा या तरीका तय नहीं कर सकता. यह संविधान निर्माताओं की भावना के खिलाफ होगा. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में ये भी कहा है कि आर्टिकल 142 का दायरा बड़ा होते हुए भी यह कोई ऐसी न्यायिक शक्ति नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर सके. इसका इस्तेमाल करके कोर्ट पेंडिंग बिलों को अपनी ओर से मंजूरी नहीं दे सकता.

होगी अराजकता

सरकार ने आगे कहा है कि न्यायपालिका व्यवस्था के किसी दूसरे अंग के अधिकार क्षेत्र पर अपना दावा नही कर सकती।इस तरह का कोई भी कदम संवैधानिक संतुलन को कमजोर करेगा, लोकतंत्र के किसी एक अंग की कथित विफलता या निष्क्रियता किसी दूसरे अंग को ऐसी शक्तियां ग्रहण करने का अधिकार नहीं देती जो संविधान ने उसे प्रदान नहीं की हैं. अगर लोकतंत्र के एक अंग को दूसरे अंग की शक्तियां इस्तेमाल की इजाजत दी जाती है, तो इसका नतीजा एक संवैधानिक अव्यवस्था होगी जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी.

क्या है विवाद

दरअसल इस साल अप्रैल में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को अपनी तरफ से मंजूरी दे दी थी. अहम बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बिल पर फैसला लेने की गवर्नर की समय सीमा तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी. इस फैसले को सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव के तौर पर देखा जा रहा था. राष्ट्रपति ने इस फैसले को लेकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर 14 सवालों पर राष्ट्रपति से राय मांगी थी. इन्हीं सवालों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संविधान पीठ का गठन किया था, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब दाखिल करने को कहा था.