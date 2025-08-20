'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, सरकार ने सदन में क्या कहा?

National Defence University: सरकार ने संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बताया है. इस विश्वविद्यालय का क्या मकसद है और इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं?
Trending Photos
National Defence University: लोकसभा में आज एक बिल को लेकर काफी ज्यादा घमासान देखने को मिला. पक्ष- विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार तंज कस रहे हैं. इसी बीच सदन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सरकार ने संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बताया है. इस विश्वविद्यालय का मकसद अनुसंधान के उच्च स्तर को बढ़ावा देना और उसे बेहतर बनाना है. यह अधिनियम 1 अक्टूबर 2020 को लागू हुआ था.
क्या है उदेश्य
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्देश्य देश सेवा के लिए युवाओं को तैयार करना है. विश्वविद्यालय तटीय पुलिसिंग, सुरक्षा, कानून लागू करने, आपराधिक न्याय, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंतरिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण देता है. इसके अलावा पुलिसिंग के क्षेत्र में उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के उन्नयन और प्रसार के लिए समर्पित कार्य का वातावरण बनाना है.
महिलाओं को बनाता है सशक्त
इसके अलावा बता दें कि यह विश्वविद्यालय महिलाओं, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर ध्यान देने के लिए एक प्रभावशाली टीम तैयार करता है. इस टीम को कौशल और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण बनाया जाता है ताकि ये समाज में आने वाली कठिनाईयों से आसानी से निजात पा सके. साथ ही यह टीम अपराध, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में सहायक होती है. यह विश्वविद्यालय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेवा के उच्च आदर्शों को बढ़ावा देता है.
क्या बोले गृह राज्य मंत्री
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. यह विश्वविद्यालय पुलिस और सुरक्षा से जुड़े लोगों को बेहतर ट्रेनिंग और शोध के जरिए देश को मजबूत करने में काफी मदद करता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.