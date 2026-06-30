'पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना एक्सपेरिमेंट, अगले साल तक आएंगे नतीजे', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली मोदी सरकार?

E20 Petrol: क्या आपके पास भी कोई पुरानी कार या बाइक है? अगर हां तो आपको एक चिंता जरूर सता रही होगी कि क्या पेट्रोल पंप पर मिलने वाला E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के इंजन को चुपके-चुपके खराब कर देगी? देश के करोड़ों वाहन मालिकों के इसी डर और सस्पेंस के बीच, केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है. सरकार ने साफ-साफ लफ्जों में माना है कि 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग का यह पूरा प्रोजेक्ट अभी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के रूप में है, और गाड़ियों पर इसके असली असर की पूरी रिपोर्ट अगले साल तक ही सामने आ पाएगी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश का 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी भी एक चलता हुआ प्रयोग है. इसका असर वाहन और उनके इंजन पर क्या होगा, इसकी पूरी तस्वीर अगले साल तक ही साफ हो पाएगी.
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