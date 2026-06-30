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'पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना एक्सपेरिमेंट, अगले साल तक आएंगे नतीजे', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली मोदी सरकार?

Does E20 Petrol Ruin Older Cars: देश में पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने को लेकर लोगों में बड़ी चिंता है. वाहन मालिकों को इस बात का डर सता रहा है कि पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल उनके वाहन को खराब कर सकता है. इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बयान दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:23 PM IST
'पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना एक्सपेरिमेंट, अगले साल तक आएंगे नतीजे', सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली मोदी सरकार?
Image Credit: Ai ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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