आतंक का 'मास्टरमाइंड' निकला मशकूर मास्टर! आतंकियों को दी पनाह, राशन और... UAPA के तहत गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है. अभी जनवरी-फरवरी के महीने में खूंखार आतंकी सैफुल्लाह समेत पांच को ढेर किया था. अब एक बार फिर एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जब एक सरकारी टीचर को आतंकियों की मदद करते हुए पकड़ा गया.
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक सरकारी शिक्षक को आतंकियों से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मशकूर अहमद उर्फ ‘मशकूर मास्टर’ के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक मशकूर अहमद जिले के गुजराड़ी इलाके के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत था. जांच एजेंसियों का दावा है कि उसके तार हाल ही में छात्रु क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों से जुड़े हुए थे. इसी इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया.
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और आतंकियों के संपर्क में था. इसके बाद उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी का नेटवर्क कितना बड़ा था और उसने आतंकियों की किस तरह मदद की. मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से आतंकियों के संपर्क में था और उन्हें हर तरह की मदद पहुंचा रहा था. सूत्रों का कहना है कि मशकूर पर आतंकियों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था करने, उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सहयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
जांच में एजेंसियों को उसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल काफी समय से उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे. लगातार निगरानी और विस्तृत जांच के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अब एजेंसियां उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और आतंकियों से जुड़े अन्य संपर्कों की जानकारी जुटाने में लगी हैं.
फिलहाल पुलिस और अन्य एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क और मददगारों के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके. गौरतलब है कि किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जनवरी और फरवरी के महीनों में खूंखार आतंकी सैफुल्लाह समेत पांच आतंकियों को ढेर किया था. ये आतंकी पिछले करीब 3 साल से इलाके में सक्रिय थे. ऐसे में मशकूर मास्टर की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.
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