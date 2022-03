पश्चिम बंगाल: आगजनी में 8 लोगों की मौत से भड़के गवर्नर, ममता सरकार पर किया ये तीखा कमेंट

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीरभूम जिले (Birbhum) में TMC के एक नेता की हत्या के बाद हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया. इस घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने अफसोस जताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है.

राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने ट्वीट कर लिखा, 'भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगलराज के हवाले है. अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है. इस बारे में मैंने चीफ सेक्रेटरी से मैंने रिपोर्ट तलब की है. इस घटना से मुझे गहरा दर्द हुआ है. मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं.'

Horrifying violence and arson orgy #Rampurhat #Birbhum indicates state is in grip of violence culture and lawlessness. Already eight lives lost.

Have sought urgent update on the incident from Chief Secretary.

My thoughts are with the families of the bereaved. pic.twitter.com/vtI6tRJcBX

