ममता बनर्जी ने विपक्ष की तुलना 'गिद्ध' से की तो राज्यपाल जगदीप ने किया ऐसा पलटवार

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने एक बार फिर ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) सरकार पर निशाना साधा है. गवर्नर ने राज्य में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मीडिया को 'सही से बर्ताव' करने की चेतावनी और विपक्ष की तुलना गिद्ध से करने पर भी करारा जवाब दिया है.

जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में लिखा- 'सभी पार्टियों से कोविड-19 (Covid-19) की लड़ाई में एकजुट होने की अपील करता हूं. ममता के कथन ‘विपक्ष उस तरह का बर्ताव कर रहा है जैसे गिद्धों को मौत का इंतजार रहता है’ से दुख है. हम पर छत गिरने जैसी स्थिति है. हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए. जब लोगों को अनकहे दुखों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे समय में विकरालता क्यों बढ़ जाती है?'

Appeal all parties to be in sync in combating Covid 19. Pained @MamataOfficial ‘opposition behaving like “vultures waiting for the dead”. We are in ‘roof falling’ situation and must shun petty politicking.

Why enhance bickering in times when people face untold miseries.(1/3)

