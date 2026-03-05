हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल, दिल्ली से वीके सक्सेना का लद्दाख ट्रांसफर; देखें पूरी लिस्ट

देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं. गुरुवार (05 मार्च) देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए. इसके साथ ही केंद्रशासित राज्य दिल्ली और लद्दाख में भी उपराज्यपाल बदल गए हैं.
Governors changed in many states: महाराष्ट्र से बिहार तक देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं. वहीं, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और दिल्ली के उपराज्यपाल भी बदले गए हैं. गुरुवार (05 मार्च) देर रात इन राज्यपालों को बदला गया. जानकारी के अनुसार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया. वहीं, बिहार से महाराष्ट्र तक नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. इस बात की जानकारी राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई है.
दरअसल, गुरुवार शाम को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. एक के बाद एक इस्तीफे ने सियासी हलचल बढ़ा दी थी. बंगाल के राज्यपाल बदलने पर सीएम ममता ने हैरानी व्यक्त की थी.
बता दें कि तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया. ठीक इसी तरीके से वीके सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है. तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है और नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया.
इसी कड़ी में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया. तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसके साथ ही केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का काम संभालेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया. ये सभी नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी.
Vinai Kumar Saxena, Lt. Governor of Delhi appointed as Lt. Governor of Ladakh.
Taranjit Singh Sandhu appointed as Lt. Governor of Delhi.
Shiv Pratap Shukla, Governor of Himachal Pradesh appointed as Governor of Telangana.
Jishnu Dev Varma, Governor of Telangana… pic.twitter.com/uqrfhycUkv
— ANI (@ANI) March 5, 2026
गौरतलब है कि कई राज्यों में एक साथ राज्यपालों के बदलने से सियासी पारा बढ़ गया है. वहीं, दो केंद्रशासित राज्यों में उपराज्यपालों को भी बदला गया है. जिन राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, उनमें से कुछ में अगले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं.
