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Hindi NewsदेशAjit Pawar Plane Crash: कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत, विधायकों ने की यह मांग

Ajit Pawar Plane Crash: 'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत, विधायकों ने की यह मांग

Ajit Pawar Death: NCP और NCP (SP) के नेता पिछले महीने शुरू हुए मौजूदा बजट सत्र में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे पर चर्चा की मांग करने में सबसे आगे रहे हैं. हादसे पर सवाल उठाते हुए NCP विधायक ने कहा, 'जिस तरह से विमान क्रैश हुआ, उसके जवाब मिलने चाहिए. विमान रडार से गायब क्यों हो गया?

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:06 PM IST
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Ajit Pawar Plane Crash: 'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत, विधायकों ने की यह मांग

Maharashtra Assembly: महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को उस विमान दुर्घटना के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी.यह चर्चा चल रहे बजट सत्र के समापन से दो दिन पहले हुई. हालांकि, इस मुद्दे पर स्वतंत्र बहस की इजाजत देने के बजाय, इसे नियम 293 के तहत अन्य विषयों के साथ जोड़ दिया गया. यह मामला विधानसभा में NCP के विधायक चेतन तुपे ने उठाया था. NCP की बागडोर अजित पवार के हाथों में थी.

'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'?

तुपे ने कहा, 'ऐसा कहा जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया था. यह बात अस्वीकार्य है और तर्क से परे है. दुर्घटना के बाद, अजित पवार की कलाई पर बंधी घड़ी बरामद कर ली गई थी. दुर्घटना स्थल से तो मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे, जिनमें डेटा भी सुरक्षित था. इसलिए, यह मानना ​​मुश्किल है कि ब्लैक बॉक्स, जिसे सबसे खराब परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया जाता है, नष्ट हो गया होगा.' 

जवाब मिले कि रडार से कैसे गायब हुआ विमान?

NCP और NCP (SP) के नेता पिछले महीने शुरू हुए मौजूदा बजट सत्र में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे पर चर्चा की मांग करने में सबसे आगे रहे हैं. हादसे पर सवाल उठाते हुए NCP विधायक ने कहा, 'जिस तरह से विमान क्रैश हुआ, उसके जवाब मिलने चाहिए. विमान रडार से गायब क्यों हो गया? अगर विजिबिलिटी की कोई दिक्कत थी, तो उसे लैंड करने की इजाजत क्यों दी गई? और अगर इस मामले में कोई चूक या लापरवाही हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.' इससे पहले, एक और NCP विधायक अमोल मिटकरी ने कहा, '28 मार्च को इस हादसे को दो महीने पूरे हो जाएंगे. बदकिस्मती से, हादसे की वजह का पता लगाने के लिए अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है.'

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सरकार ने बाकी मुद्दों के साथ जोड़ा यह मामला

इस बीच, राज्य विधान परिषद के चेयरमैन राम शिंदे ने कहा कि विमान दुर्घटना पर चर्चा की इजाजत सत्र के आखिरी दो दिनों में दी जाएगी. 26 फरवरी को शुरू हुआ एक महीने लंबा बजट सत्र 25 मार्च को खत्म होगा. NCP और NCP (SP) के कई विधायकों ने अफसोस जताया कि जिस विमान दुर्घटना में पवार की जान गई थी, उसे विधानसभा की चर्चाओं में वह प्राथमिकता कभी नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी, क्योंकि सरकार ने इसे अन्य मुद्दों के साथ ही जोड़ दिया था.

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'समस्या यह है कि NCP, BJP के अगुआई वाली 'महायुति' सरकार में गठबंधन की साझेदार है. उन्हें सत्र के दौरान इस मुद्दे पर एक अलग बहस और चर्चा के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए था. अगर उन्होंने तब अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की जब इस मामले को दूसरे मुद्दों के साथ जोड़ दिया गया था, तो हम क्या कर सकते हैं?'

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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