/वॉट्सऐप पर यूजरनेम मामले में सरकार का एक्शन, Meta को जारी हुआ नोटिस; तीन दिन में देना होगा जवाब

WhatsApp New Feature: मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी वॉट्सऐप में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं, जिसने एक नई चिंता खड़ी कर दी है. हाल में ही कंपनी की ओर से एक नया फीचर रोलआउट किया गया है, जिसमें अब बिना फोन नंबर के ही आप किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसके लिए कंपनी ने यूजर्स से यूजरनेम चुनने की अपील की थी.
यह फीचर लॉन्च होने से पहले ही भारत सरकार की जांच के दायरे में आ गया. सरकार ने माना कि यह नया फीचर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है. अब केंद्र सरकार की ओर से मेटा को नोटिस जारी किया गया है. सरकार ने Meta से यूजरनेम फीचर के बारे में 3 दिनों के अंदर विस्तृत जानकारी देने को कहा है.
केंद्र सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि जब तक इस मामले पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक यूजरनेम फीचर को लॉन्च न किया जाए. सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से नोटिस में कहा गया है कि पहले मेटा यूजरनेम फीचर के मामले में पूरी जानकारी दे, इसके बाद ही भारत में इसको रोलआउट करे.
Government issues notice to Meta regarding roll-out of the “usernames” feature on WhatsApp in India: Sources
Government directs Meta to furnish a detailed explanation on the “usernames” feature within 3 days: Sources
Government directs Meta not to roll out the “usernames”… pic.twitter.com/cnvkeUzvMc
— ANI (@ANI) July 1, 2026
बता दें कि इससे पहले वॉट्सऐप की ओर से जानकारी दी गई थी कि इस साल के अंत से यूजर्स बिना मोबाइल नंबर के ही लोगों से चैट कर पाएंगे और कॉलिंग फीचर का भी इस्तेमाल कर पाएंगे. यानी व्हाट्एप पर किसी से बातचीत करने आपको किसी से नंबर एक्सचेंज नहीं करना होगा, केवल एक यूजरनेम के जरिए यह संभव हो सकेगा. जानकार मान रहे हैं कि वॉट्सऐप का यह नया फीचर सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है.
बता दें कि 29 जून को यूजरनेम वाले फीचर के बारे में वॉट्सऐप की ओर से एक्स पर जानकारी साझा की गई थी. एक्स पोस्ट में व्हास्टएप ने लिखा कि आपका फोन नंबर आपकी निजी जानकारी है और कभी-कभी आप अपना नंबर दिए बिना ही दूसरों से जुड़ना चाहते हैं. इसीलिए हम WhatsApp के लिए यूजरनेम का फीचर ला रहे हैं.
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
कंपनी की ओर से कहा गया कि यूजर्स इसी हफ्ते से अपना यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल इस साल के आखिरी में लॉन्च होने वाले फीचर के तौर पर किया जा सकेगा. इसके बाद इस पोस्ट में वॉट्सऐप ने ये बताया था कि कैसे आप यूजरनेम ले सकते हैं.