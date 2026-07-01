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वॉट्सऐप पर यूजरनेम मामले में सरकार का एक्शन, Meta को जारी हुआ नोटिस; तीन दिन में देना होगा जवाब

वॉट्सऐप अपने एक नए फीचर को लेकर विवादों में आ गया है. कंपनी की ओर से हाल में ही यूजर्स को यूजरनेम फीचर दिया गया था, जिसको लेकर सरकार ने चिंता व्यक्त की है और मेटा को इस संबंध में नोटिस जारी किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 01, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:52 PM IST
वॉट्सऐप पर यूजरनेम मामले में सरकार का एक्शन, Meta को जारी हुआ नोटिस; तीन दिन में देना होगा जवाब
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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