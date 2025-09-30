PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं? दिवाली से पहले सरकार ने लिया ये फैसला

सरकार दशहरा और दीवाली से पहले बड़ा फैसला करते हुए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज को स्थिर रखा है. अगले तीन महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) इनमें कोई बदलाव नहीं होगा.
Small Savings Schemes Interest Rates: सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया है कि पीपीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले तीन महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी, यानी इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग की आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है. सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करती है.
लघु या फिर छोटी बचत योजनाएं ऐसी जमा योजनाएं हैं जिन्हें सरकार के जरिए समर्थन दिया जाता है. इनका मकसद भारतीय नागरिकों, खासकर कम और मध्यम आय वाले लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है. ये सुरक्षित निवेश माने जाते हैं और पोस्ट ऑफिस या कुछ चुनिंदा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं.