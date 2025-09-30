Advertisement
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं? दिवाली से पहले सरकार ने लिया ये फैसला

सरकार दशहरा और दीवाली से पहले बड़ा फैसला करते हुए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज को स्थिर रखा है. अगले तीन महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) इनमें कोई बदलाव नहीं होगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:49 PM IST
Small Savings Schemes Interest Rates: सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया है कि पीपीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले तीन महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी, यानी इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग की आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है. सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करती है.

योजना का नाम (Scheme) ब्याज दर (Interest Rate)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 8.2%
तीन साल की पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट 7.1%
पीपीएफ (PPF) 7.1%
पोस्ट ऑफिस बचत जमा 4%
किसान विकास पत्र (KVP) 7.5%
नेशनल सेविंग सर्टिफ़िकेट (NSC) 7.7%
मंथली इनकम स्कीम (MIS) 7.4%

क्या है छोटी बचत योजनाओं का मकसद?

लघु या फिर छोटी बचत योजनाएं ऐसी जमा योजनाएं हैं जिन्हें सरकार के जरिए समर्थन दिया जाता है. इनका मकसद भारतीय नागरिकों, खासकर कम और मध्यम आय वाले लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है. ये सुरक्षित निवेश माने जाते हैं और पोस्ट ऑफिस या कुछ चुनिंदा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं.

प्रमुख छोटी बचत योजनाएं

  • पीपीएफ (Public Provident Fund)
  • नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
  • सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
  • पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)
  • टाइम डिपॉज़िट और रिकरिंग डिपॉजिट
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...

PPF

