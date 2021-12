नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना का एमआई-17V5 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया. हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) समेत 13 लोगों का निधन हो गया. ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हेलिकॉप्टर हादसे के इकलौते सर्वाइवर हैं. ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की अभी हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है.

Indian Air Force’s Group Captain Varun Singh, injured in military chopper crash, was awarded Shaurya Chakra on this year’s Independence Day for saving his LCA Tejas fighter aircraft during an aerial emergency in 2020. pic.twitter.com/BR53FlS18M

— ANI (@ANI) December 8, 2021