Advertisement
trendingNow13025149
Hindi Newsदेश

दिल्ली के IGI ही नहीं कई एयरपोर्ट्स पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने संसद में बताया

GPS spoofing: जीपीएस स्पूफिंग की गंभीर शिकायतें न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के तमाम छोटे-बड़े एयरपोर्ट पर दर्ज की गई हैं. इसके जरिए पायलटों के सामने भ्रम की स्थिति बनी और उन्हें आनन-फानन में क्रू समेत सभी पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए क्या फैसला लेना पड़ा, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली के IGI ही नहीं कई एयरपोर्ट्स पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने संसद में बताया

GPS spoofing at IGI Airport: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एटीसी और लैंड होने वाली फ्लाइट्स के जीपीएस से हुई छेड़छाड़ का मामला आज संसद में गूंजा. हवाई सफर करने वाले यात्रियों की सेफ्टी से जुड़े इस मामले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया है. सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए कहा, 'देश के कई प्रमुख हवाईअड्डों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर, बेंगलुरु और चेन्नई पर GPS स्पूफिंग और GNSS इंटरफेरेंस की घटनाएं दर्ज की गई हैं. सरकार इस मामले पर गंभीर है और हर संभव उपाय किए जा रहे हैं.

सरकार का जवाब

विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, 'संबंधित एजेंसियां इन व्यवधानों की जांच कर रही हैं और एविएशन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. जब भी सैटेलाइट के नेविगेशन में दिक्कत आती है, तब भारत में मौजूद न्यूनतम ऑपरेटिंग नेटवर्क जो जमीन आधारित पारंपरिक नेविगेशन और सर्विलांस सिस्टम पर चलता है इससे जरिए उड़ानों को बड़े ही सुरक्षित रूप से संचालित कराया जाता है'.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने माना कि सेटेलाइट संकेतों में दखल उड़ानों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर है, और इसी वजह से निगरानी और तकनीकी जांच को और मजबूत किया गया है.

क्या है जीपीएस स्पूफिंग?

ऐसी घटनाओं में उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जिससे उड़ान संचालन में बाधा आने की आशंका रहती है. यह वही समस्या है जिसमें सेटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम बाधित हो जाता है और उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है. जीपीएस जाम होने से पायलट को दिशाभ्रम हो जाता है. खासकर लैंडिंग के समय एटीसी के बताए निर्देशों का पालन करने में पायलटों को दिक्कतें आती हैं.

ये भी पढ़ें-  पराली जलाना न सियासी मुद्दा बने, न अहंकार का सवाल... दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत

लैंडिंग के समय कैसे डील करते हैं पायलट?

जब भी पायलटों के सामने दो दो रनवे दिखाई देते हैं या लोकेशन गायब होती है. तब पायलट विमान को मैनुअल सेटिंग में लाकर विमान की सेफ लैंडिंग कराते हैं. वहीं सरकार ने आज संसद में कहा है कि तकनीकि समस्या का तोड़ निकालने के लिए काम किया जा रहा है. जीपीएस सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है. नेविगेशन के अन्य तरीकों पर चर्चा हो रही है. सरकार सभी हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है. 

2022 और 2023 के दौरान ऐसे मामले सामने आए तो DGCA ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को जीपीएस से हेराफेरी के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग करने के आदेश दिए थे.

एक नई स्टडी में यह सामने आया है कि सैटेलाइट लिंक काफी आसानी से इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं. जीपीएस के सिग्नल से भी छेड़छाड़ होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है. रिसर्चर्स ने साधारण इक्विपमेंट से अनगिनत प्राइवेट मैसेज और डेटा बिना एन्क्रिप्शन के अंतरिक्ष से इंटरसेप्ट किए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

GPS spoofingparliament session

Trending news

मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
Pollution
पराली जलाना न सियासी मुद्दा, न अहंकार का सवाल... दमघोंटू हवा पर SC की सख्त हिदायत
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
Rajya Sabha news
खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
National Herald case
नेशनल हेराल्ड केस के लिए ED और BJP को मिलना चाहिए नोबेल, सिंघवी का भाजपा पर तंज
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
operation sindoor
घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकी ढेर; BSF की चौकसी से पाक के मंसूबों पर फिरा पानी
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
Renuka Chowdhury
संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गई कांग्रेस सांसद, मच गया बवाल, देखिए VIDEO
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल
Viral News
कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल