सिर पर ग्रेजुएशन वाली टोपी, हाथ में मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... नन्ही बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल

Little girl showing her medal on cycle ride: लड़के ही मां के कलेजे का टुकड़ा नहीं होते, लड़कियां भी पिता की आन-बान-शान होती हैं. 'पापा की परी' जैसे मज़ाकिया जुमलों और तानों से इतर बेटियां पिता का अभिमान होती हैं. ऐसी फीलिंग्स से जुड़ा बाप और बेटी की बॉन्डिंग का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे वीडियो में पिता, बेटी को स्कूल से घर ला रहा होता है. साइकिल पर गर्व से बैठी क्यूटी पाई अपना मेडल दिखा रही होती है. यह वीडियो पिता की सादगी और बच्ची की दिल को छू लेने वाली मुस्कान भरे पलों को दिखा रहा है.

'आप भी मुस्कुरा उठेंगे'

गौरव मिश्रा के इंस्टाग्राम हैंडल (@gaurav_gatha) से शेयर हुए एक वीडियो में एक सामान्य सा दिखने वाला घटनाक्रम, असामान्य सा बन गया. इसकी डिटेल्स ने एक पिता और पुत्री के संवाद को खास बना दिया. बच्ची, स्कूल यूनिफॉर्म में अपने सिर पर ग्रेजुएशन-स्टाइल कैप पहने है. उसके गले में एक मेडल लटका है, वो साइकिल पर बैठी है, पापा उसके साइकिल चला रहे हैं. वो बीच-बीच में बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए अपना मैडल सबको दिखा रही है.

बेटी की खुशी देखकर, उसके पिता भी मुस्कुरा रहे थे. जिस तरह से वो उसे देख रहे थे, उनमें भी शालीनता के साथ गर्व का भाव था, मानो वो भी उन पलों को उतना ही खुशी के साथ जी रहे थे, जितना की उनकी बेटी मुस्कुरा रही थी.

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बच्ची ने दिया संदेश

इस प्यारी सी बच्ची ने चंद सेकेंड्स में दुनिया को खुशहाली का संदेश दे दिया. उस मासूम ने बता दिया कि खुश होने के लिए किसी बड़ी कामयाबी या जंग जीतने की जरूरत नहीं होती है, छोटी-छोटी चीजों, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य पलों को भी खुशहाली के साथ जीते हुए अपनी जिंदगी आसान बनाई जा सकती है.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार

यूं तो छोटे बच्चों के डांस के वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन इस बच्ची ने अपने पापा के साथ साइकिल पर घूमते हुए वहीं खुशी महसूस की जो शायद कोई दूसरी बच्ची मर्सडीज जैसी बड़ी-बड़ी कारों में स्कूल आने-जाने में महसूस करती होगी. इस बच्ची को देखकर लोग सोशल मीडिया पर अच्छी-अच्छी दिल को छू लेने वाली बातें लिख रहे हैं.

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एक यूजर ने लिखा, 'देखो कितनी प्यार से अपना मेडल दिखा रही है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'ये तो पिता और बेटी के बीच का सच्चा और अनकंडीशनल लव है.' ऐसे ही तमाम प्यारे-प्यारे कमेंट्स गौरव के अकाउंट पर आ रहे हैं.