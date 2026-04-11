Advertisement
trendingNow13175204
Hindi Newsदेशसिर पर ग्रेजुएशन वाली टोपी, हाथ में मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... नन्ही बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल

सिर पर ग्रेजुएशन वाली टोपी, हाथ में मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... नन्ही बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल

Viral news: इंटरनेट की दुनिया में आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. किसी-किसी दिन तो दो से चार घंटों में ट्रेंड बदल जाते हैं. फिलहाल तो आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, उस Cutie pie और उसके पापा की बॉन्डिंग ने लोगों का दिल जीत लिया है. 

|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट: (@gaurav_gatha/Instagram)
फोटो क्रेडिट: (@gaurav_gatha/Instagram)

Little girl showing her medal on cycle ride: लड़के ही मां के कलेजे का टुकड़ा नहीं होते, लड़कियां भी पिता की आन-बान-शान होती हैं. 'पापा की परी' जैसे मज़ाकिया जुमलों और तानों से इतर बेटियां पिता का अभिमान होती हैं. ऐसी फीलिंग्स से जुड़ा बाप और बेटी की बॉन्डिंग का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे वीडियो में पिता, बेटी को स्कूल से घर ला रहा होता है. साइकिल पर गर्व से बैठी क्यूटी पाई अपना मेडल दिखा रही होती है. यह वीडियो पिता की सादगी और बच्ची की दिल को छू लेने वाली मुस्कान भरे पलों को दिखा रहा है.

'आप भी मुस्कुरा उठेंगे'

गौरव मिश्रा के इंस्टाग्राम हैंडल (@gaurav_gatha) से शेयर हुए एक वीडियो में एक सामान्य सा दिखने वाला घटनाक्रम, असामान्य सा बन गया. इसकी डिटेल्स ने एक पिता और पुत्री के संवाद को खास बना दिया. बच्ची, स्कूल यूनिफॉर्म में अपने सिर पर ग्रेजुएशन-स्टाइल कैप पहने है. उसके गले में एक मेडल लटका है, वो साइकिल पर बैठी है, पापा उसके साइकिल चला रहे हैं. वो बीच-बीच में बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए अपना मैडल सबको दिखा रही है.

बेटी की खुशी देखकर, उसके पिता भी मुस्कुरा रहे थे. जिस तरह से वो उसे देख रहे थे, उनमें भी शालीनता के साथ गर्व का भाव था, मानो वो भी उन पलों को उतना ही खुशी के साथ जी रहे थे, जितना की उनकी बेटी मुस्कुरा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्ची ने दिया संदेश

इस प्यारी सी बच्ची ने चंद सेकेंड्स में दुनिया को खुशहाली का संदेश दे दिया. उस मासूम ने बता दिया कि खुश होने के लिए किसी बड़ी कामयाबी या जंग जीतने की जरूरत नहीं होती है, छोटी-छोटी चीजों, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य पलों को भी खुशहाली के साथ जीते हुए अपनी जिंदगी आसान बनाई जा सकती है.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार

यूं तो छोटे बच्चों के डांस के वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन इस बच्ची ने अपने पापा के साथ साइकिल पर घूमते हुए वहीं खुशी महसूस की जो शायद कोई दूसरी बच्ची मर्सडीज जैसी बड़ी-बड़ी कारों में स्कूल आने-जाने में महसूस करती होगी. इस बच्ची को देखकर लोग सोशल मीडिया पर अच्छी-अच्छी दिल को छू लेने वाली बातें लिख रहे हैं.

(यह भी पढे़ं- 'Bumble' के चक्कर में बजा 'बैंड', पहली डेट का बिल 8500 Rs; 'कपल कैफे जोन' बना लव बर्ड्स से लूट का अड्डा?)

एक यूजर ने लिखा, 'देखो कितनी प्यार से अपना मेडल दिखा रही है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'ये तो पिता और बेटी के बीच का सच्चा और अनकंडीशनल लव है.' ऐसे ही तमाम प्यारे-प्यारे कमेंट्स गौरव के अकाउंट पर आ रहे हैं.

 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

viral

Trending news

ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज
West Bengal
'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज
Thank You India मेडिकल मदद की दूसरी खेप पहुंची तो भावुक हुआ Iran, देखिए वायरल Post
iran
Thank You India मेडिकल मदद की दूसरी खेप पहुंची तो भावुक हुआ Iran, देखिए वायरल Post
'TMC को सताया हार का डर, BJP के खिलाफ रचेगी साजिश....,' चुनाव से पहले PM का प्रहार
West Bengal
'TMC को सताया हार का डर, BJP के खिलाफ रचेगी साजिश....,' चुनाव से पहले PM का प्रहार
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
karnataka
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
Shashi Tharoor
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
Chhagan Bhujbal
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
West Bengal Election 2026
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध