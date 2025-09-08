'यह एक गंभीर दुस्साहस जो आदिवासियों...', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को लेकर तीखा विरोध जताया है. 'द हिंदू' में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने इस परियोजना को सिर्फ एक गलत नीति नहीं, बल्कि पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय पर सीधा हमला बताया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:24 PM IST
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है. सोमवार को अंग्रेज़ी अख़बार ‘The Hindu’ में लिखे अपने एक लेख में उन्होंने इस परियोजना को एक सुनियोजित दुस्साहस, न्याय का उपहास और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात करार दिया. अपने लेख में सोनिया गांधी ने विशेष रूप से उस मानवीय संकट को उजागर किया जो इस परियोजना के चलते स्थानिक जनजातियों पर मंडरा रहा है. उन्होंने लिखा, 'जब कुछ जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर लगा हो, तब देश की सामूहिक अंतरात्मा न तो चुप रह सकती है और न ही चुप रहनी चाहिए.'

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को लेकर तीखा विरोध जताया है. 'द हिंदू' में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने इस परियोजना को सिर्फ एक गलत नीति नहीं, बल्कि पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय पर सीधा हमला बताया है. उन्होंने इस लेख में आगे लिखा, 'पिछले 11 वर्षों में देश में अधूरी और त्रुटिपूर्ण नीतियों की एक सीरीज बनी है. इस सुनियोजित दुस्साहस की नवीनतम कड़ी है 2.72 लाख करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार परियोजना.'

यह परियोजना आदिवासियों के अस्तित्व को संकट में डाल देगी
सोनिया गांधी का कहना है कि यह परियोजना न केवल द्वीप के मूल आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को संकट में डालती है, बल्कि यह उस क्षेत्र के अलभ्य पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें दुर्लभ वनस्पतियां और जीव-जंतु शामिल हैं, को भी भारी क्षति पहुंचा सकती है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यह इलाका प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और इस तरह का अव्यवस्थित विकास वहां के भविष्य को और भी असुरक्षित बना सकता है.

शोम्पेन समुदाय को लेकर सोनिया गांधी की सरकार को दो-टूक चेतावनी
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने लेख में ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर न सिर्फ पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिमों की ओर ध्यान दिलाया, बल्कि विशेष रूप से शोम्पेन आदिवासी समुदाय की दुर्दशा को भी प्रमुखता से उठाया.उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा,'अंततः शोम्पेन खुद को अपनी ही पैतृक भूमि से कटा हुआ पाएंगे और अपने सामाजिक व आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ रह जाएंगे.' यह केवल एक चेतावनी नहीं थी बल्कि एक करुण पुकार थी. उन समुदायों के लिए जिनकी संस्कृति, जीवनशैली और अस्तित्व एक गहरे संकट में घिरते जा रहे हैं.

सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप
सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस स्थिति में भी हठधर्मिता और चौंकाने वाली जिद पर अड़ी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के दौरान स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए बनी नियामक प्रक्रियाओं और वैधानिक उपायों की खुलेआम अनदेखी की गई है. ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर अपने लेख में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने विशेष रूप से ज़ोर दिया कि इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता के लिए बनाए गए कानून का पालन नहीं किया गया. उन्होंने आगे कहा, 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार जो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) किया गया, उसमें निकोबारी और शोम्पेन समुदायों को इस प्रक्रिया के हितधारकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। उन पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन आवश्यक था.'

