Advertisement
trendingNow13130840
Hindi Newsदेशमहान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि... युवा वकीलों से बोलीं जस्टिस नागरत्ना, कहा- लिंक्डइन से मत मापें सफलता

'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' युवा वकीलों से बोलीं जस्टिस नागरत्ना, कहा- लिंक्डइन से मत मापें सफलता

Justice B.V. Nagarathna on Young Lawyer Career: सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना ने युवा वकीलों को सफल बनने के टिप्स दिए हैं. उन्होंने कहा कि महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि आचरण और लगातार प्रैक्टिस से बनते हैं. उन्होंने युवा वकीलों से यह भी कहा कि वे लिंक्डइन पर दूसरों की प्रोफाइल देखकर अपनी सफलता न आंकें. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 05, 2026, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' युवा वकीलों से बोलीं जस्टिस नागरत्ना, कहा- लिंक्डइन से मत मापें सफलता

Justice Nagarathna's Tips to Become a Successful Lawyer: सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का कहना है कि महान वकील जन्म से नहीं होते, बल्कि उन्हें गढ़ा जाता है. उन्होंने कानूनी छात्रों को लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपनी सफलता को मापने से बचने की सलाह दी. साथ ही कहा कि किसी भी दूसरे पेशे की तरह लीगल प्रोफेशन में भी दूसरों से तुलना का दबाव रहता है. युवाओं को इस दबाव से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ना होगा. 

'वकील बनना कोई एक पल की उपलब्धि नहीं'

जस्टिस नागरत्ना दिल्ली में आयोजित 22वें के.के. लुथरा मेमोरियल मूट कोर्ट के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे को अक्सर प्रतिष्ठा के लिए रोमांटिक बनाया जाता है. जबकि यह धैर्य की कठोर परीक्षा भी लेता है. उन्होंने युवा छात्रों को याद दिलाया कि वकील बनना कोई एक पल की उपलब्धि नहीं है. यह अपने चरित्र, अनुशासन और सत्यनिष्ठा को जिंदगीभर गढ़ने की प्रक्रिया है. 

अपनी स्पीच में उन्होंने जोर दिया कि कामयाब वकील बनने के लिए दिखावटी उपलब्धियों से दूर रहना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. उन्हें अपने अंदर धैर्य, विनम्रता और एक संस्था के रूप में अदालत के प्रति सम्मान रखना चाहिए. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अदालत के प्रति सम्मान प्रकट करें. साथ ही अपने कर्तव्यों पर अटल रहें.'

Add Zee News as a Preferred Source

महान वकील गढ़े जाते हैं - जस्टिस नागरत्ना

जस्टिस नागरत्ना ने इस बात को स्वीकार किया कि आज कई सारे नए वकीलों को लगता है कि कानून का क्षेत्र भीड़भाड़ वाला है, जहां पर अवसर सीमित हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग समर्पण और दृढ़ विश्वास से काम करते रहेंगे, उनके लिए पेशे में जगह अपने आप बन जाएगी. उन्होंने कहा, 'लीगल प्रोफेशन में कानून के क्षेत्र को ओवर-सैचुरेटेड बताने वाली एक धारणा मौजूद है. इसके बावजूद यह याद रखना अहम है कि इस पेशे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर मौजूद हैं. जब आप अपनी जगह और महत्वाकांक्षाओं पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं.' 

उन्होंने कहा कि महान वकील जन्म से नहीं होते, बल्कि हर परीक्षा, मूट कोर्ट और क्लास में पूछे गए सवालों से गढ़े जाते हैं. वे धैर्य, हार स्वीकार करने की क्षमता, देरी सहन करने, वरिष्ठों से सीखने और जूनियर्स की मदद करने से पहचाने जाते हैं. लिंक्डइन का जिक्र करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कई युवा वकील दूसरे अधिकवक्ताओं की अतिरंजित उपलब्धियां देखकर चिंता में पड़ जाते हैं. उन्हें लगता है कि वे उन जैसे सफल कभी नहीं हो पाएंगे लेकिन यह सच नहीं है. हमारे निरंतर किए गए आज के कुछ प्रयास भविष्य में अप्रत्याशित रूप से फल देते हैं.

'अदालत में संक्षिप्त दलीलें रखना सीखें वकील'

उन्होंने युवा वकीलों को नसीहत दी कि वे इस पेशे की गरिमा, सम्मान और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखें. अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए अवैध साधनों से बचें. संवैधानिक तरीकों से पैरवी करें और निबंध सुनाने के बजाय अदालत में संक्षिप्त दलीलें देना सीखें. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'क्लाइंट्स के प्रति निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, गोपनीयता, हितों का टकराव न होना और प्रभावी संवाद भी वकालत में कामयाब होने के जरूरी तत्व हैं.' 

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने वकीलों को सामाजिक जिम्मेदारी उठाने की भी अपील की. उन्होंने उन्हें लीगल एड और प्रो bono मामलों को अपनाने की सलाह दी. ऐसे केस से प्रसिद्धि या धन तो नहीं मिलता लेकिन किसी जरूरतमंद का जीवन बदल सकता हैं. साथ ही इस तरह के मामले आम लोगों की न्याय तक पहुंच की धारणा को भी मजबूत करते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Justice B V Nagarathna

Trending news

इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
jammu kashmir news
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'पैसे लेकर प्रोटेस्ट, वो रहबर नहीं' भारत में खामेनेई का फोटो देख भड़के शिया मौलाना