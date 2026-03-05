'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' युवा वकीलों से बोलीं जस्टिस नागरत्ना, कहा- लिंक्डइन से मत मापें सफलता

Justice Nagarathna's Tips to Become a Successful Lawyer: सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का कहना है कि महान वकील जन्म से नहीं होते, बल्कि उन्हें गढ़ा जाता है. उन्होंने कानूनी छात्रों को लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपनी सफलता को मापने से बचने की सलाह दी. साथ ही कहा कि किसी भी दूसरे पेशे की तरह लीगल प्रोफेशन में भी दूसरों से तुलना का दबाव रहता है. युवाओं को इस दबाव से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ना होगा.

'वकील बनना कोई एक पल की उपलब्धि नहीं'

जस्टिस नागरत्ना दिल्ली में आयोजित 22वें के.के. लुथरा मेमोरियल मूट कोर्ट के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे को अक्सर प्रतिष्ठा के लिए रोमांटिक बनाया जाता है. जबकि यह धैर्य की कठोर परीक्षा भी लेता है. उन्होंने युवा छात्रों को याद दिलाया कि वकील बनना कोई एक पल की उपलब्धि नहीं है. यह अपने चरित्र, अनुशासन और सत्यनिष्ठा को जिंदगीभर गढ़ने की प्रक्रिया है.

अपनी स्पीच में उन्होंने जोर दिया कि कामयाब वकील बनने के लिए दिखावटी उपलब्धियों से दूर रहना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. उन्हें अपने अंदर धैर्य, विनम्रता और एक संस्था के रूप में अदालत के प्रति सम्मान रखना चाहिए. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अदालत के प्रति सम्मान प्रकट करें. साथ ही अपने कर्तव्यों पर अटल रहें.'

महान वकील गढ़े जाते हैं - जस्टिस नागरत्ना

जस्टिस नागरत्ना ने इस बात को स्वीकार किया कि आज कई सारे नए वकीलों को लगता है कि कानून का क्षेत्र भीड़भाड़ वाला है, जहां पर अवसर सीमित हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग समर्पण और दृढ़ विश्वास से काम करते रहेंगे, उनके लिए पेशे में जगह अपने आप बन जाएगी. उन्होंने कहा, 'लीगल प्रोफेशन में कानून के क्षेत्र को ओवर-सैचुरेटेड बताने वाली एक धारणा मौजूद है. इसके बावजूद यह याद रखना अहम है कि इस पेशे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर मौजूद हैं. जब आप अपनी जगह और महत्वाकांक्षाओं पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं.'

उन्होंने कहा कि महान वकील जन्म से नहीं होते, बल्कि हर परीक्षा, मूट कोर्ट और क्लास में पूछे गए सवालों से गढ़े जाते हैं. वे धैर्य, हार स्वीकार करने की क्षमता, देरी सहन करने, वरिष्ठों से सीखने और जूनियर्स की मदद करने से पहचाने जाते हैं. लिंक्डइन का जिक्र करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कई युवा वकील दूसरे अधिकवक्ताओं की अतिरंजित उपलब्धियां देखकर चिंता में पड़ जाते हैं. उन्हें लगता है कि वे उन जैसे सफल कभी नहीं हो पाएंगे लेकिन यह सच नहीं है. हमारे निरंतर किए गए आज के कुछ प्रयास भविष्य में अप्रत्याशित रूप से फल देते हैं.

'अदालत में संक्षिप्त दलीलें रखना सीखें वकील'

उन्होंने युवा वकीलों को नसीहत दी कि वे इस पेशे की गरिमा, सम्मान और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखें. अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए अवैध साधनों से बचें. संवैधानिक तरीकों से पैरवी करें और निबंध सुनाने के बजाय अदालत में संक्षिप्त दलीलें देना सीखें. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'क्लाइंट्स के प्रति निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, गोपनीयता, हितों का टकराव न होना और प्रभावी संवाद भी वकालत में कामयाब होने के जरूरी तत्व हैं.'

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने वकीलों को सामाजिक जिम्मेदारी उठाने की भी अपील की. उन्होंने उन्हें लीगल एड और प्रो bono मामलों को अपनाने की सलाह दी. ऐसे केस से प्रसिद्धि या धन तो नहीं मिलता लेकिन किसी जरूरतमंद का जीवन बदल सकता हैं. साथ ही इस तरह के मामले आम लोगों की न्याय तक पहुंच की धारणा को भी मजबूत करते हैं.