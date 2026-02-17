क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार 'ग्रीन' कोर्ट से मंजूर, कहां फंसा था पेंच?

Great Nicobar Port: एनजीटी की मंजूरी के बाद ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की राह का सबसे बड़ा कांटा आखिरकार निकल गया है. भारत के सबसे बड़े आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट, इसपर क्या विवाद था और इसे पूरा करने का असली मकसद क्या है.
NGT clears Great Nicobar Project: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने काफी ना नुकुर और देर-सबेर के बाद भारत का Hong Kong कहे जाने वाले 'ग्रेट निकोबार' प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे ही दी. 80,000 करोड़ रुपये के विवादित प्रोजेक्ट के लिए एनजीटी ने एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस में दखल देने से इनकार कर दिया है. इससे एक बड़ी कानूनी अड़चन दूर होने से प्रोजेक्ट के जल्दी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि एनजीटी के हरी झंडी दिखाने से देश का मेगा स्ट्रेटेजिक प्लान आगे बढ़ने में मदद मिली है. आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या? क्यों इसे पूरा करना जरूरी था.
देश के सबसे दक्षिणी सिरे 'इंदिरा पॉइंट' से चंद किलोमीटर दूर और दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्ते के नजदीक भारत का एक आईलैंड है. रणनीतिक रूप से अहम लोकेशन पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी. मामला पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ देश के सामने खड़ी चुनौती का था, इसलिए प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने पर ब्रेक लग गया था. NGT की हरी झंडी के बाद सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक आइलैंड प्रोजेक्ट ने सबसे बड़ी कानूनी बाधा इसलिए पार कर ली. इसके एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस में दखल देने से NGT ने इनकार कर दिया है.
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट देश के विकास में एक निर्णायक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट साबित होगा. जिसका मकसद इंडो-पैसिफिक में चीन के दबदबे को चुनौती देना है. इसकी कमर्सियल पावर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेट निकोबार पोर्ट की कैपेसिटी हर साल 16 मिलियन कंटेनर हैंडल करने की होगी. प्रोजेक्ट का मेन आइडिया ये है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के सबसे दक्षिणी छोर पर एक ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाए जो भारत के लिए वही भूमिका निभा सके, जो हांगकांग ने चीन के लिए निभाई थी. आज दुनिया जानती है कि चीन दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और हांगकांग की समृद्दि से तो यूरोप के समृद्ध देश भी ईश्या करते हैं.
केंद्र सरकार की शिपिंग मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट ट्रेड फ्लो को बढ़ाएगा. ये पूंजी और निवेश दोनों को आकर्षित करेगा. यह स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास मुख्य ट्रेड रूट के नजदीक भारत की समुद्री ताकत को दिखाएगा. यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे कई साल पहले कभी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले विपक्ष ने 'अधूरा' और 'बिना सोचे-समझे' प्लान किया गया प्रोजेक्ट बताया था.
ICRZ नोटिफिकेशन को भी इसे मंजूरी न देने का आधार बताया जा रहा था. कांग्रेस समेत इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों का मानना था कि ये लोकेशन पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, ऐसे में यहां पर ट्रांसपोर्ट हब बनाने से नेचर को नुकसान होगा.
NGT की 6 सदस्यीय बेंच ने इस मामले को बैलेंस्ड अप्रोच से हैंडल करने की बात कहते हुए हरी झंडी दिखाई. NGT ने पूर्व पर्यावरण सचिव लीना नंदन की अगुवाई वाली एक हाई-पावर्ड कमेटी के नतीजों पर भरोसा किया. ये कमेटी निकोबार प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार करने के लिए अप्रैल 2023 के NGT ऑर्डर के बाद बनाई गई थी.
इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से सवाल-जवाब का दौर चल रहा था. एक समय यह सवाल उठा कि क्या प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से मना किए गए ICRZ एरिया में आते हैं? इस पर NGT ने कहा कि प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा ऐसे जोन में नहीं आता है.
