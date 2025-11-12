शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया

Amravati News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ड्रोन कैमरे के जरिए बाइक सवार का पीछा करने की कोशिश की जा रही है. बाइक सवार लोगों ने एक शादी समारोह में दूल्हे पर हमला कर दिया था.
Viral Video: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसे देखकर लोग दंग हो जाते हैं. महाराष्ट्र के अमरावती में शादी समारोह के दौरान एक युवक ने दूल्हे पर चाकू से वार कर दिया, हमले के बाद युवक फरार होने की कोशिश कर रहा था हालांकि शादी को शूट करने के लिए लगे ड्रोन कैमरे ने काफी दूर तक हमलावर का पीछा किया, इस हमले की वजह से दूल्हे के घुटने पर काफी ज्यादा चोटें आईं, जानिए क्या है पूरा मामला.
क्या है मामला
यह घटना रात करीब 9:30 बजे बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में 22 वर्षीय सुजल राम समुद्र के विवाह समारोह के दौरान हुई. राघो जितेंद्र बख्शी नामक आरोपी ने कथित तौर पर मंच पर दूल्हे के पास जाकर लोहे के चाकू से उस पर तीन बार वार किया, जिससे उसकी जांघ और घुटने पर चोटें आईं.
2 किमी तक किया पीछा
इस घटना के बाद दहशत का माहौल हो गया और हमलावर भागने की कोशिश करने लगा, तभी वहां पर लगे ड्रोन कैमरे ने पीछा करना शुरू कर दिया. वह लगभग दो किलोमीटर तक उसकी गतिविधियों को कैद करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर उसकी नजरों से ओझल हो गया, पुलिस ने फुटेज जब्त कर ली है, जिसमें आरोपी का चेहरा और भागने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है. अधिकारियों ने इसे मामले में एक अहम सबूत बताया है.
जमकर हुई थी बहस
इस मामले को लेकर स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सुनील चौहान ने कहा कि ड्रोन ऑपरेटर की सतर्कता हमारे लिए बेहद मददगार रही है. यह वीडियो आरोपी की पहचान करने और उसका पता लगाने में काफी मददगार साबित होगा, प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह हमला डीजे परफ़ॉर्मेंस के दौरान हुए एक मामूली विवाद के बाद हुआ, जहां नाचते समय दूल्हे और आरोपी के बीच कथित तौर पर धक्का-मुक्की हुई थी, दोनों के बीच काफी बहस भी हुई थी जिसकी वजह से बख्शी नाराज हो गया था और उसने हिंसक हमला कर दिया.
