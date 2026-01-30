सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले- पहले आधार दिखाओ, फिर दुल्हन लाओ

West Bengal SIR News: पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में दिलचस्प नजारे देखने को मिल रहे हैं. निकाह से पहले एक दूल्हा SIR में फंस गया. वह सेहरा सिर पर और दस्तावेज हाथ में लेकर पंचायत पहुंचा, जहां उससे सवाल-जवाब किए गए.
West Bengal SIR News in Hindi: देश की वोटर लिस्ट में गहराई तक पैठ बना चुके बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR सख्ती से चल रहा है. इसके लिए संदिग्ध लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सरकारी दफ्तरों में बुलाया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी प्रक्रिया के दौरान गजब नजारा देखने को मिला. वहां पर एक युवक को SIR के लिए इत्तेफाक से उस दिन की डेट मिली, जिस दिन उसकी शादी होनी थी. हैरान-परेशान युवक दूल्हे की वेषभूषा में अपनी पहचान स्थापित करवाने पहुंच गया.
दूल्हे की ड्रेस में SIR के लिए पहुंचा युवक
इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुर्शिदाबाद के समसारा नगर ग्राम पंचायत इलाके के रहने वाले नयन शेख की पहचान को लेकर चुनाव अधिकारियों को संशय था. इसीलिए SIR के तहत नयन शेख को नोटिस जारी कर आवश्यक कागजों के साथ उसे पंचायत दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया गया. इत्तेफाक से उसे उसी दिन बुलाया गया. जिस दिन उसका निकाह होना था.
कोई और उपाय न देख नयन शेख सारे कागज लेकर दूल्हे की वेशभूषा में पंचायत दफ्तर पहुंच गए. जबकि घर वाले बारात ले जाने के लिए तैयार खड़े थे. अपने घरवालों के साथ SIR के लिए पहुंचे नयन शेख गाड़ी में बैठे थे. संयोग से उसी वक्त राज्य के बिजली राज्य मंत्री अखरुज्जमां वहां पहुंचे.
बिजली मंत्री ने युवक को देख जताई हैरानी
उन्होंने पंचायत दफ्तर के बाहर एक युवक को दूल्हे की वेषभूषा में देखा तो हैरानी जताते हुए इसकी वजह पूछी. उन्हें बताया गया कि युवक को SIR प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है और इसी दिन उसके निकाह की तारीख भी है. दूल्हे के घरवालों ने कहा कि लाइन में लगे रहने की वजह से शादी समारोह में पहुंचने में देरी हो जाएगी. इसके बाद मंत्री ने पंचायत अधिकारियों से बात करके नयन शेख की पहचान प्रक्रिया जल्दी पूरी करवाने का इंतजाम किया.
पश्चिम बंगाल में इस साल होने हैं असेंबली चुनाव
निकाह वाले दिन दूल्हे का SIR प्रक्रिया के लिए पंचायत दफ्तर पहुंचना इलाके में चर्चा का विषय बन गए. लोग इस बात को चटखारे लेकर बयान कर रहे हैं. बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं. इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है. सत्तारूढ़ टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के बहाने आम लोगों को परेशान किया जा रहा है. जबकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए वोटर होने का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया को सख्ती से अंजाम देने की अपील की है.
