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अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट! भावी पीढ़ियों के लिए चेतावनी

Water Crisis: भारत सहित विश्व के अनेक देशों में जल संकट आज केवल पानी की उपलब्धता का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और मानव अस्तित्व से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है. पिछले कुछ दशकों में भूजल का अनियंत्रित दोहन और पर्यावरण का लगातार अवनयन एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म दे रहे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 03, 2026, 02:33 PM IST
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अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट! भावी पीढ़ियों के लिए चेतावनी

Water Crisis: भारत सहित विश्व के अनेक देशों में जल संकट आज केवल पानी की उपलब्धता का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और मानव अस्तित्व से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है. भूजल (Groundwater) पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे जल का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है. भारत में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई का अधिकांश भाग भूजल पर आधारित है. परंतु पिछले कुछ दशकों में भूजल का अनियंत्रित दोहन और पर्यावरण का लगातार अवनयन एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म दे रहे हैं, जिसमें दोनों समस्याएं एक-दूसरे को और अधिक गंभीर बनाती जा रही हैं.

भूजल और पर्यावरण का अभिन्न संबंध
भूजल केवल भूमिगत जलभृतों (Aquifers) में संग्रहित जल नहीं है, बल्कि यह नदियों, झीलों, आर्द्रभूमियों (Wetlands), वनस्पतियों और पारिस्थितिक तंत्रों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. वर्षा का जल भूमि में रिसकर भूजल का पुनर्भरण (Recharge) करता है और यही भूजल बाद में नदियों एवं झरनों को शुष्क मौसम में भी प्रवाहित रखता है.

जब पर्यावरण स्वस्थ रहता है, जंगल सुरक्षित रहते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है और प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र संरक्षित रहते हैं, तब भूजल का पुनर्भरण सुचारु रूप से होता है. इसके विपरीत जब पर्यावरण क्षतिग्रस्त होता है तो भूजल की उपलब्धता भी प्रभावित होती है. इस प्रकार भूजल और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं. एक का संरक्षण दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जबकि एक का ह्रास दूसरे को भी प्रभावित करता है.

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भारत में भूजल पर बढ़ती निर्भरता
भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है. देश में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60–65 प्रतिशत और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का लगभग 85 प्रतिशत भाग भूजल पर निर्भर है. हरित क्रांति के बाद ट्यूबवेल आधारित सिंचाई के तीव्र विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भूजल दोहन को अभूतपूर्व स्तर तक पहुँचा दिया है. कई राज्यों में भूजल निकासी की दर प्राकृतिक पुनर्भरण की तुलना में कहीं अधिक हो चुकी है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में जल स्तर प्रतिवर्ष कई मीटर तक गिर रहा है. अनेक स्थानों पर कुएँ और हैंडपंप सूख रहे हैं तथा किसानों को अधिक गहराई तक बोरिंग करनी पड़ रही है.

पर्यावरण का बिगाड़ भूजल संकट को कैसे बढ़ाता है?

1. वनों की कटाई
वन वर्षा जल को भूमि में समाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वृक्षों की जड़ें मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाती हैं और जल को धीरे-धीरे जमीन में पहुँचने देती हैं.
जब बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है, तब वर्षा का अधिकांश जल सतही बहाव (Runoff) बनकर निकल जाता है. परिणामस्वरूप भूजल पुनर्भरण कम हो जाता है.

2. शहरीकरण और कंक्रीटीकरण
बढ़ते शहरों में खुली भूमि तेजी से सड़कों, भवनों और कंक्रीट संरचनाओं में परिवर्तित हो रही है. इससे वर्षा जल के जमीन में रिसने की क्षमता घट जाती है. भारत के अनेक महानगरों में भारी वर्षा के बावजूद भूजल स्तर लगातार गिर रहा है क्योंकि वर्षा जल सीधे नालों और नदियों में बह जाता है.

3. आर्द्रभूमियों और तालाबों का विनाश
पारंपरिक तालाब, पोखर, झीलें और आर्द्रभूमियां प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में कार्य करती हैं. इनके अतिक्रमण या विनाश से भूजल भंडारण क्षमता कम हो जाती है.

4. जलवायु परिवर्तन
बढ़ते वैश्विक तापमान और अनिश्चित मानसून के कारण वर्षा का स्वरूप बदल रहा है. कम दिनों में अत्यधिक वर्षा होने से जल का अधिकांश भाग बह जाता है और भूजल पुनर्भरण घट जाता है.

भूजल क्षरण पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है?
यह संबंध केवल एकतरफा नहीं है, भूजल का अत्यधिक दोहन भी पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाता है.

1. नदियों और झरनों का सूखना
कई नदियाँ वर्षभर प्रवाहित रहने के लिए भूजल पर निर्भर होती हैं. जब भूजल स्तर गिरता है, तब नदियों का आधार प्रवाह (Base Flow) कम हो जाता है और वे मौसमी बन जाती हैं.

2. आर्द्रभूमियों का लुप्त होना
झीलों, तालाबों और दलदली क्षेत्रों का अस्तित्व भी भूजल स्तर पर निर्भर करता है. भूजल के अत्यधिक दोहन से ये पारिस्थितिक तंत्र सिकुड़ने लगते हैं.

3. भूमि धंसाव (Land Subsidence)
विश्व के अनेक देशों और भारत के कुछ शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भूमि धंसाव की घटनाएँ देखी जा रही हैं. इससे भवनों, सड़कों और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुँचता है.

4. जल गुणवत्ता में गिरावट
जब जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है तो कई क्षेत्रों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और लवणता जैसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं. इससे मानव स्वास्थ्य और कृषि दोनों प्रभावित होते हैं.

वैश्विक परिदृश्य
भूजल संकट केवल भारत की समस्या नहीं है. विश्व के कई देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के आठ अमेरिकी राज्यों में 4,50,000 sq km में फैला  Ogallala Aquifer जिस पर  अमेरिका की 20 प्रतिशत खेती निर्भर है चीन का उत्तरी मैदान जिस पर चीन की 75 प्रतिशत खेती निर्भर है, ईरान के शुष्क क्षेत्र तथा मध्य पूर्व के अनेक देश अत्यधिक भूजल दोहन के कारण गंभीर संकट झेल रहे हैं.

ईरान में हजारों पारंपरिक जल स्रोत सूख चुके हैं और कई क्षेत्रों में भूमि धंसाव एक बड़ी समस्या बन चुकी है. चीन में भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण कई शहरों के आसपास जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है. अमेरिका में भी कृषि आधारित भूजल दोहन ने कुछ क्षेत्रों में जलभृतों की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि भूजल का उपयोग पुनर्भरण क्षमता से अधिक किया जाए तो विकास की वर्तमान उपलब्धियाँ भविष्य के संकट में बदल सकती हैं.

भावी पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती
आज की पीढ़ी जिस भूजल का उपयोग कर रही है, उसका एक बड़ा भाग हजारों वर्षों में संचित हुआ है. यदि वर्तमान दर से दोहन जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना कठिन हो सकता है. भविष्य में केवल जल की कमी ही समस्या नहीं होगी, बल्कि खाद्य उत्पादन, ग्रामीण आजीविका, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक विकास भी प्रभावित होंगे. विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह चुनौती अधिक गंभीर है क्योंकि लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ भूजल आधारित हैं. यदि भूजल स्रोत सूखते हैं या प्रदूषित हो जाते हैं, तो करोड़ों लोगों की पेयजल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

समाधान की दिशाभूजल और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा को एक साथ देखने की आवश्यकता है.  इसके लिए निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण हैं.

• वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को अनिवार्य बनाया जाए.
• तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन किया जाए.
• वनों का संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए.
• जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए.
• जल दक्ष सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर को अपनाया जाए.
• भूजल निकासी और पुनर्भरण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए.
• ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में स्रोत स्थिरता (Source Sustainability) को प्राथमिकता दी जाए.
• भूजल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए.

निष्कर्ष
भूजल क्षरण और पर्यावरणीय अवनयन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.पर्यावरण का विनाश भूजल संकट को जन्म देता है और भूजल का अत्यधिक दोहन पर्यावरणीय क्षति को बढ़ाता है. यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो यदि समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, खाद्य और पर्यावरणीय सुरक्षा का गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है. इसलिए आवश्यकता केवल अधिक जल उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि भूजल और पर्यावरण के बीच इस गहरे संबंध को समझने और संरक्षित करने की है. भविष्य की जल सुरक्षा तभी संभव है जब हम विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करें. भूजल का संरक्षण वास्तव में पर्यावरण का संरक्षण है, और पर्यावरण का संरक्षण ही मानव सभ्यता के सुरक्षित भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है.

(सुधीन्द्र मोहन शर्मा)
(पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी, पेयजल सुरक्षा, भारत सरकार)

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