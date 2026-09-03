/पाक का F-16 मार गिराने वाले अभिनंदन ने छोड़ी IAF, अब उड़ाएंगे निजी एयरलाइन का कमर्शियल विमान

ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने भारतीय वायु सेना (IAF) छोड़ दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब उन्होंने एक निजी एयरलाइन जॉइन कर ली है. ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने साल 2019 में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराया था. वहीं, साल 2019 में पाकिस्तान ने उन्हें बंधक भी बना लिया था. बाद में पाकिस्तानी सरकार ने अभिनंदन को वापस भारत लौटा दिया था.
अभिनंदन के इस वीर कार्य के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था. अब एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इसी साल 31 मार्च को अभिनंदन ने आईएएफ को छोड़ दिया और फिर उन्होंने रीजनल एयरलाइन 'Fly91' जॉइन कर ली. ये एयरलाइन कंपनी गोवा से जुड़ी हुई है. बताया जाता है कि फिलहाल अभिनंदन कमर्शियल एयरलाइन के पायलट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं.
बता दें कि अभिनंदन जिस डॉगफाइट में शामिल थे, वह घटना IAF के मिराज-2000 विमानों से पाकिस्तान के बालाकोट में टारगेट पर हमले के एक दिन बाद हुई थी. जानकारी दें कि यह हमला 14 फरवरी, 2019 को कश्मीर में हुए पुलवामा सुसाइड अटैक के जवाब में किया गया था. इस सुसाइड अटैक में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए थे.
इसी दौरान 35 साल के अभिनंदन ने मिलिट्री एविएशन के इतिहास में एक मिसाल कामय कर दी. अभिनंदन ने पाकिस्तान के सबसे मजबूत माने जाने वाले लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था. उन्होंने MiG-21 बाइसन विमान से दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार गिराया. हालांकि, कुछ सेकंड बाद ही उनके अपने MiG-21 बाइसन विमान को मिसाइल लगी, जिससे उन्हें इजेक्ट होना पड़ा.
एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि यह पहली बार है जब MiG-21 बाइसन ने F-16 को मार गिराया हो. दोनों अलग-अलग जेनरेशन के विमान हैं. विमान से बाहर निकलने के बाद अभिनंदन को पाकिस्कान ने पकड़ लिया. करीब 60 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को वापस भारत भेजा गया था. वह वाघा-अटारी बॉर्डर से वापस आए थे.
गौरतलब है कि अभिनंदन को साल 2021 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था. यह युद्धकाल में दिया जाने वाला भारत का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है. दिसंबर 2019 में भारत के राजपत्र में अभिनंदन के साइटेशन में कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तानी विमानों के बड़े ग्रुप का बहादुरी से सामना किया, जबकि वे संख्या और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे थे.