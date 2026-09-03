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पाक का F-16 मार गिराने वाले अभिनंदन ने छोड़ी IAF, अब उड़ाएंगे निजी एयरलाइन का कमर्शियल विमान

पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने IAF छोड़ दिया है. उन्होंने अब नई पारी का आगाज किया. अब वह गोवा की FLY 91 नाम की प्राइवेट एयरलाइन का विमान उड़ाएंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 03, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:30 AM IST
पाक का F-16 मार गिराने वाले अभिनंदन ने छोड़ी IAF, अब उड़ाएंगे निजी एयरलाइन का कमर्शियल विमान
Image Credit: अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाक विमान को मार गिराया था. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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