तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती; क्या कहती है कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट?

Consumer Justice Report: कुछ दशक पहले तक स्कूली किताबों में भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था. तब मॉनसून तय करता था कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या दिशा और दशा होगी. आज भारत के सकल घरेलू उत्पाद ( GDP) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को सर्विस सेक्टर के अलावा मैन्यूफैक्चरिंग ने भी पीछे छोड़ दिया है. कभी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अहम कारक मॉनसून था, आज उसकी जगह घरेलू खपत ने ले ली है. एडलवाइज कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उपभोक्ता खर्च 2024 के 2.4 लाख करोड़ डॉलर से 46% 2030 तक 4.3 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा. इस अनुमान के अनुसार यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा. देश में उपभोक्ताओं के इस वर्ग की अहमियत ऐसे समझी जा सकती है कि उनके व्यवहार को समझने के लिए लगातार अध्ययन हो रहे हैं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और अल्वारेज और मार्सल इंडिया (A&M) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार 77 फीसदी उपभोक्ता किसी उत्पाद की दो घंटे के भीतर डिलीवरी चाहते हैं. कुछ महीने पहले ही 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल भी सामने आए थे. हालांकि, विवाद के बाद इन्हें सीमित करना पड़ा. ये रुझान बताते हैं कि आज का उपभोक्ता तुरंत सेवा चाहता है.

फास्ट डिलीवरी बढ़ा रही परेशानी

ये संकेत बताते हैं कि आज उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा को तुरंत चाहते हैं. लेकिन अगर ये उत्पाद या सेवाएं दावे के अनुरूप, संतोषजनक या गुणवत्तापूर्ण न हों तो क्या हो? इसकी शिकायत करने पर क्या समाधान भी इसी तेजी से मिलना संभव है? हकीकत यह है कि बाजार और उपभोक्ता की इस तुरंत डिलीवरी वाली चाहत के सामने इस क्षेत्र के विवादों को निपटाने वाली व्यवस्था धीमी और कमजोर पड़ जाती है. भारत में उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें 50 लाख रुपए तक के मामले जिला स्तर पर, 50 लाख से 2 करोड़ तक राज्य स्तर पर और इससे अधिक मूल्य के मामले राष्ट्रीय आयोग में सुने जाते हैं. कानून के अनुसार सभी मामलों का निपटारा तीन से पांच महीने के भीतर होना चाहिए. लेकिन हाल ही में आई ‘कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026’ के आंकड़े बताते हैं कि तीन महीने की कानूनी समयसीमा अधिकांश जगहों पर तीन साल से भी ऊपर पहुंच जा रही है.

लंबित पड़े उपभोक्ता विवाद

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के इस अध्ययन के लिए सभी 35 राज्यों से सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी गई कि आपके कितने मामले तीन साल से ज्यादा समय से लंबित हैं. इसमें से केवल 19 राज्यों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया. इन 19 राज्यों में से 12 राज्यों में 25% उपभोक्ता विवाद तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं. पांच राज्यों में तो 50% से अधिक केस तीन साल से ज्यादा समय से लंबित चल रहे हैं. तीन महीने की समयसीमा का तीन साल तक खिंच जाना हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है. दस मिनट में फूड डिलीवरी या दो घंटे में प्रोडक्ट डिलीवरी की चाह रखने वाला उपभोक्ता किसी विवाद के तीन साल तक खिंचने पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? जिस उपभोक्ता बाजार के भरोसे भारतीय अर्थव्यवस्था नए सपने देख रही है, उस पर इस आंकड़े का कितना नकारात्मक असर होगा?आज उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विवादों की वर्षों तक खिंचने वाली इस समय सीमा को कम किया जाए.

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इतने लंबे समय तक केस चलने पर और बार-बार होने वाली सुनवाइयां उपभोक्ताओं को ही नहीं निवेशकों को भी हतोत्साहित करती हैं. इससे लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है. फलस्वरूप, कई उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने से ही बचते हैं या बीच में ही समझौता कर लेते हैं. इसका असर बाजार पर भी देखने को मिलता है. खराब उत्पाद या सेवाएं दे रही कंपनियों पर जवाबदेही का दबाव कम हो जाता है. दूसरी ओर, बेहतर कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती जाती है और इस तरह एक समस्या का असर धीरे-धीरे पूरे बाजार और अर्थव्यवस्था में फैलता जाता है. यह इसका 'रिपल इफेक्ट' है.

कैसे निकलेगा समाधान?

इस समय सीमा को कम करने के लिए सबसे पहले संस्थागत क्षमता को मजबूत करना जरूरी है. सभी 35 राज्य आयोगों में 50% अध्यक्ष और 40% सदस्यों के पद खाली हैं. राज्य आयोगों में स्टाफ की जानकारी 20 राज्यों से मिली. इनमें स्टाफ के भी औसतन 20% पद खाली थे. इन खाली पदों के साथ आयोगों में उपभोक्ताओं की सुनवाई को समयसीमा के भीतर निपटाना दोहरी चुनौती है. ऐसे में सभी जिलों में उपभोक्ता आयोगों की स्थापना, लंबित मामलों के अनुपात में सदस्यों की संख्या बढ़ाना और नियुक्तियों में देरी खत्म करना अहम कदम हैं. इन बुनियादी कमियों को दूर किए बिना समयबद्ध न्याय संभव नहीं है. प्रावधान कहता है कि पद रिक्त होने से छह महीने पहले ही नए सदस्य की नियुक्ति की जाए, लेकिन 2016 में पसायत समिति की रिपोर्ट से सामने आया कि राज्य सरकारें नियुक्ति में 7 से 10 महीने तक का समय ले रही हैं. इस पूरी स्थिति को बदलने के लिए समाधान के रास्ते उल्लिखित कानूनों के रूप में हमारे सामने हैं. बस इन्हें अमल में लाने के लिए इसकी गंभीरता को समझने और दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है.