Shri Amarnath Yatra 2026 Latest Updates: जम्मू-कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर जारी हैं. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को लोक भवन में श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 की 15वीं संस्करण की गाइड बुक का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने जम्मू पर्यटन महासंघ (टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू) के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
उपराज्यपाल ने कहा कि टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू और उससे जुड़े संगठनों ने यात्रा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी हितधारकों के सामूहिक सहयोग से इस वर्ष की यात्रा भी सफल और श्रद्धालुओं के लिए यादगार साबित होगी.
इस वर्ष जारी की गई गाइड बुक श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना पुस्तिका है, जिसमें लखनपुर से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा तक दोनों यात्रा मार्गों की विस्तृत जानकारी दी गई है. इसमें यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया, सुरक्षा प्रोटोकॉल, यात्रा अनुशासन, चिकित्सा सुविधाएं, आवास व्यवस्था और आपातकालीन संपर्क नंबरों सहित सभी आवश्यक जानकारियां शामिल की गई हैं.
इस मौके पर टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू और विश्व हिंदू परिषद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि जम्मू तवी आरती की सफलता से प्रेरित होकर अब क्षेत्र के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी नियमित आरती का आयोजन किया जा रहा है. इनमें सुरिनसर नाग मंदिर, बाबा कैलाख देव स्थान, पुरमंडल, घगवाल, जटवाल और रघुनाथ मंदिर शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए फेडरेशन ने व्यापक तैयारियां की हैं. जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से 29 जून (ज्येष्ठ पूर्णिमा) से नियमित आरती का आयोजन जारी रहेगा. इसके साथ ही यात्रा के दौरान जम्मू में बने मौजूदा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं के लिए 29 जून से लंगर की व्यवस्था शुरू की जाएगी.
राजेश गुप्ता ने जानकारी दी कि टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू एक विशेष वीडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा है, जिसमें लखनपुर से पवित्र गुफा तक दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई गई आधुनिक सुविधाओं को दिखाया जाएगा. यात्रा शुरू होने से पहले जारी होने वाली यह डॉक्यूमेंट्री श्रद्धालुओं को यात्रा संबंधी नियमों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक करेगी.
उन्होंने बताया कि यह गाइड बुक श्रद्धालुओं के कल्याण और सूचना के उद्देश्य से निशुल्क वितरित की जाएगी. इसका डिजाइन और मुद्रण ईएसपीए फी प्राइवेट लिमिटेड के शिवांग सत्य गुप्ता द्वारा किया गया है.
इस अवसर पर उपराज्यपाल सचिवालय के अतिरिक्त सचिव शुभांकर प्रत्युष पाठक, श्री अमरनाथजी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष किरण वट्टल, जम्मू एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष अमरीक सिंह, भद्रवाह-पटनीटॉप ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष बी.बी. कोटवाल, टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू के उपाध्यक्ष अभय बकाया और जेएंडके लद्दाख टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद मकबूल शोड़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.