एयर इंडिया विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में क्यों ठोका मुकदमा, हायर किया सबसे बड़ा वकील
एयर इंडिया विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में क्यों ठोका मुकदमा, हायर किया सबसे बड़ा वकील

Man who lost mother moves US Federal Court against Boeing: अहमदाबाद विमान हादसे में अपनी मां को खोने वाले हीर प्रजापति ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका के संघीय न्यायालय में मुकदमा ठोक दिया है. हीर को उम्मीद है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 13, 2025, 01:50 PM IST
एयर इंडिया विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में क्यों ठोका मुकदमा, हायर किया सबसे बड़ा वकील

Ahmedabad plane crash: गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए भयानक एयर इंडिया विमान हादसे (AI-171) के दर्द को शायद ही कोई भूल पाया हो. अब इस घटना में अपनी मां कल्पना बेन प्रजापति को खोने वाले हीर प्रजापति ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका के संघीय न्यायालय में मुकदमा ठोक दिया है. हीर को उम्मीद है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा. इस दर्दनाक हादसे में 260 लोगों की जान गई थी, जिसमें 229 यात्री, 12 क्रू मेंबर और 19 लोग जमीन पर थे.

बेटे ने मशहूर वकील को दिया केस
एएनआई से बात करते हुए हीर ने बताया कि उन्होंने इस केस के लिए मशहूर वकील माइक एंड्रयूज को हायर किया है, जो 65 से ज्यादा पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हीर ने कहा, “हमने माइक एंड्रयूज को चुना है. हमें उम्मीद है कि विमान के ब्लैक-बॉक्स की जानकारी जल्द मिलेगी, ताकि हम और हमारे वकील आगे की कार्रवाई तय कर सकें. भारत में केस सालों चलते हैं, इसलिए हमने अमेरिका में मुकदमा दायर किया, जहां फैसला जल्दी हो सकता है.”

हीर ने किसको कहा शुक्रिया
हीर ने भारत सरकार, पुलिस और डॉक्टरों का दिल से शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, “हमें पूरा भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा. हादसे के बाद सरकार और पुलिस ने हमारी बहुत मदद की. डॉक्टरों ने भी तेजी से डीएनए टेस्ट करके मां का शव हमें सौंपा.”हीर ने बताया कि उनकी मां की उड़ान पहले 9 जून को बुक थी, लेकिन उनके व्रत की वजह से इसे 11 जून और फिर उनके कहने पर 12 जून को शिफ्ट किया गया. उन्होंने कहा, “मां ऑड तारीख को यात्रा नहीं करना चाहती थीं. इसलिए मैंने 12 जून का टिकट बुक किया, लेकिन उसी दिन यह हादसा हो गया.”

12 जून को हुआ गुजरात में विमान हादसा
हादसे के दो महीने बाद पीड़ित परिवारों ने अहमदाबाद में कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान वकील माइक एंड्रयूज ने कहा, “यह त्रासदी सभी के लिए बहुत दुखद है. परिवारों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनों को श्रद्धांजलि दी. हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए हम आभारी हैं. परिवार अब जवाब चाहते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे.”12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान (AI-171) अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया. इस हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया. अब पीड़ित परिवार इंसाफ और सच्चाई की तलाश में हैं. 

ahmedabad plane crash

;