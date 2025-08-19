गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों से चला आ रहा जातिगत भेदभाव खत्म

Gujarat News: गुजरात के आलवाड़ा गांव में उस वक्त तारीखी लम्हा आया जब 24 साल के खेतिहर मजदूर कीर्ति चौहान 7 अगस्त स्थानीय स्तर पर बाल कटवाने बाला पहला दलित बना.दशकों से इस गांव की 250 दलित आबादी को नाइयों ने बाल काटने से मना कर दिया गया था, जिससे उन्हें बाल कटवाने के लिए कहीं और जाना पड़ता था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भावुक कीर्ति चौहान ने बताया कि 'मैं यहां बाल कटवाने वाली पहला दलित हूं. जब से मुझे याद है, हमें बुनियादी साज-सज्जा के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था. अपने जीवन के 24 सालों में आखिरकार मुझे अपने ही गांव में आजादी का एहसास हुआ.'

महीनों तक चली आपसी बातचीत और वकालत के बाद 6,500 की आबादी वाले गांव की सभी पांच नाई की दुकानों ने आखिरकार अनुसूचित जातियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए. जिससे दशकों से चली आ रही है पाबंदी एक इतिहास बन गया.

स्थानीय दलितों को यह सफलता कार्यकर्ता चेतन डाभी के लगातार कोशिशों के बाद मिली, जिन्होंने बड़े जाति के नाइयों और ग्रामीणों को इस प्रथा की असंवैधानिक नेचर के बारे में जागरूक करने का काम किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, जब सिर्फ समझाने-बुझाने से काम नहीं चला, तो पुलिस और जिले के अफसरों ने आगे आकर अनुपालन सुनिश्चित किया. गांव के सरपंच सुरेश चौधरी ने इस शर्मिंदगी को कबूल किया, जबकि ममलतदार जनक मेहता ने शिकायतों के समाधान और सौहार्द को बढ़ावा देने में प्रशासन की भूमिका की तारीफ की.

चेतन डाभी की कोशिश

कार्यकर्ता चेतन डाभी ने बताया कि 'कई लोगों ने महीनों की जागरूकता के बावजूद बदलाव का विरोध किया. पुलिस और जिला प्रशासन के लगातार हस्तक्षेप के बाद ही उच्च जाति के लोग सहमत हुए.' वहीं, कीर्ति चौहान के लिए यह बाल कटवाना उनके अपने गांव में आजादी और स्वीकृति का प्रतीक था. छोगाजी चौहान जैसे बुज़ुर्गों ने पिछली पीढ़ियों द्वारा सहे गए दशकों के बहिष्कार को याद किया. 21 साल के पिंटू नाई समेत नाइयों ने इस बदलाव का स्वागत किया और इसके सामाजिक और आर्थिक फायदों पर ध्यान दिया.

आजादी से अब तक

58 साल के छोगाजी चौहान ने मीडिया को बताया, 'हम बाल कटवाने के लिए मीलों पैदल चले हैं. मेरे पिता को आजादी से पहले इसका सामना करना पड़ा था और मेरे बच्चों को लगभग आठ दशक बाद भी यह सब सहना पड़ा.' कई प्रभावशाली समुदायों के सदस्यों ने भी इस कदम का समर्थन किया और पुरानी प्रथा के अन्याय को पहचाना. पाटीदार प्रकाश पटेल ने बताया, 'अगर मेरी किराने की दुकान पर ग्राहकों का स्वागत है, तो नाई की दुकान पर क्यों नहीं? हमें खुशी है कि यह गलत प्रथा खत्म हो गई है.'

आलवाड़ा के लिए ऐतिहासिक पल

इस उपलब्धि के बावजूद अन्य इलाकों में भी पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद है, जैसे कि सामुदायिक भोजों में अलग बैठने की व्यवस्था, जैसा कि दलित किसान ईश्वर चौहान ने बताया. फिर भी ग्रामीण इस पहले बाल कटाने को 'छोटा कट, बड़ा बदलाव' बताते हैं, जो आलवाड़ा में समानता की दिशा में एक अहम कदम है.