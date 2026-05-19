टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'; अमूल से है खास कनेक्शन

Milk Capital Of India: प्राचीन काल से ही दूध मानव जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है. बताया जाता है कि तकरीबन 10,000 साल पहले नवपाषाण काल (Neolithic period) से ही इंसानों ने पशुओं का पालना शुरू कर दिया था और वे रोजमर्रा की लाइफस्टाल में दूध का इस्तेमाल करने लगे थे. भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में भी गाय-बकरियों के अवशेष मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यहां लगभग 3300-1300 ईसा पूर्व से डेयरी का इस्तेमाल किया जाता रहा है. क्या आप जानते हैं कि भारत के किस क्षेत्र को दूध की राजधानी (Milk Capital Of India) कहा जाता है?

मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया

गुजरात के आनंद शहर को भारत की दूध राजधानी के तौर पर जाना जाता है. कॉपरेटिव डेयरी मूवमेंट में इसकी भूमिका और भारत के प्रसिद्ध मिल्क ब्रांड 'अमूल' के डेवलपमेंट के कारण इसे नेशनल लेवल पर काफी महत्व मिला.

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आनंद शहर को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया का महत्व न केवल मिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा है, बल्कि इसका भारत के डेयरी इंडस्ट्री में शहर के योगदान से भी संबंधित है. यह शहर डेयरी इंडस्ट्री का मजबूत केंद्र माना जाता है.

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कैसे मिली उपाधि?

आनंद को भारत की दूध राजधानी की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि यह शहर भारत के डेयरी मूवमेंट का सेंटर बन गया था. यहां साल 1946 में अमूल कॉपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, तब किसान उचित दाम और बेहतर अवसर के लिए एकजुट हुए थे. व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में यहां मिल्क प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्शन में तीव्रता से सुधार देखने को मिला.

आनंद ने रिसर्च सेंटर्स, मॉडर्न मशीनरी और किसानों को पावरफुल नेटवर्क के साथ भारत को दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोडक्शन का दर्ज दिलाने में बेहद अहम भूमिका निभाई.

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किसानों के लिए क्रांति

आनंद ने डेयरी डेवलपमेंट के जरिए देशभर के सैकड़ों किसानों का जीवन बदला है. सहकारी समितियों की ओर से यहां एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, जहां किसान रोज दूध पहुंचाते थे और स्टेबल इनकम पाते थे. उन्हें इसमें पशु चिकित्सा, ट्रेनिंग और टेक्निकल हेल्प भी मिली. इस इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता ने बाद में देश के अन्य राज्यों को भी डेयरी कॉपरेटिव मॉडल अपनाने की प्रेरणा दी. आज दुनियाभर में आनंद के मॉडल की स्टडी को ग्रामीण प्रगति (Rural Development) के एक आदर्शन उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है.