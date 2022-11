Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात में आप का आरोप- BJP ने हमारे उम्मीदवार को किया अगवा, प्रत्याशी नामांकन वापस लेने चला गया

AAP Candidate Kidnap: गुजरात चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है. चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. आम आदमी पार्टी (आप) ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके एक उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है, जो मंगलवार से लापता है. मनीष सिसोदिया ने बुधवार को आरोप लगाते हुए कहा था, 'BJP ने हमारे एक उम्मीदवार कंचन जरीवाला को किडनैप कर लिया है. बीजेपी गुजरात हारने के डर से घबरा गई है और वह आप उम्मीदवार को किडनैप करने पर उतर आई है.' कंचन जरीवाला सूरत (ईस्ट) से आप के उम्मीदवार हैं.

वापस लेने पहुंचे नामांकन

आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया ही था कि कंचन जरीवाला अपना नामांकन वापस लेने चले गए. इसका एक वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा था, 'कंचन और उनका परिवार मंगलवार से लापता है. वह अपने नामांकन पत्र की जांच कराने गए थे. जैसे ही वह दफ्तर से बाहर आए, बीजेपी के गुंडे उन्हें अपने साथ ले गए. हम नहीं जानते वे कहां हैं'. हालांकि कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि कंचन जरीवाला मिल गए हैं और उनको गुजरात इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिस में लाया जा रहा है. उनके आसपास 500 पुलिसवाले थे.

#WATCH | Gujarat: AAP candidate from Surat (East) from Gujarat, Kanchan Jariwala, takes back his nomination after he was allegedly kidnapped last evening pic.twitter.com/E1vqqkveNi

