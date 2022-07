Gujarat Election: मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल, चुनाव से पहले कसी कमर; अगस्त में करेंगे ताबड़तोड़ दौरे

Gujarat Assembly election 2022: गुजरात (Gujarat) में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है. साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. बीजेपी और आप समेत सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. लगातार नेताओं के दौरे राज्यभर में हो रहे हैं. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अगले कुछ दिन में लगातार गुजरात दौरे पर रहेंगे. इस महीने केजरीवाल के गुजरात में दो दौरे हो चुके हैं.

अगले महीने गुजरात में हैं कई दौरे

जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल के अगस्त महीने में कई दौरे गुजरात में होंगे. वो 1, 6, 7 और 10 अगस्त को गुजरात दौरे पर रहेंगे. दिल्ली के बाद पंजाब में शानदार प्रदर्शन से आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं. अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसी साल होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल की नजरें हैं.

AAP national convener and Delhi CM Arvind Kejriwal will visit Gujarat on August 1. He will address a public meeting in Somnath. After 1st August, Arvind Kejriwal will be in Gujarat on 6th, 7th, and 10th August.

