Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात में सोमवार से राघव चड्ढा होंगे सक्रिय, AAP के लिए कई इलाकों में करेंगे प्रचार

Raghav Chadha campaign in Gujarat for AAP: गुजरात में इस साल होने जा रहे असेंबली चुनावों (Gujarat Assembly Election 2022) के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है. पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात मामलों के सह-प्रभारी राघव चड्ढा (Raghav Chadha) 10 अक्टूबर यानी सोमवार को गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में ताबड़तोड़ प्रचार शुरू करेंगे. इस दौरान इलाके में जनसंपर्क करने के अलावा वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके संगठन की मजबूती पर भी ध्यान देंगे.

सौराष्ट्र से शुरू करेंगे पार्टी का प्रचार

पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक राघव चड्ढा (Raghav Chadha) 10 अक्टूबर को सौराष्ट्र में प्रचार शुरू करेंगे. वे राजकोट इलाके में गुजरात राज्य के अहम मुद्दों पर प्रेस वार्ता करेंगे. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करके पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे.

युवाओं के साथ करेंगे टाउनहाल मीटिंग

वे धारी इलाके में पदयात्रा और जनसभा करेंगे. इसके अलावा वे भावनगर में युवाओं के साथ टाउनहॉल मीटिंग करके उन्हें गुजरात में परिवर्तन यात्रा से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेंगे. वे भावनगर के कारोबारियों और व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे. इस दौरान वे पार्टी की गारंटियों के बारे में भी लोगों को जानकार देंगे.

AAP की एंट्री से तिकोना हुआ मुकाबला

बताते चलें कि गुजरात में बीजेपी करीब 25 सालों से काबिज है. उसे सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है. इस बार आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात चुनावों (Gujarat Assembly Election 2022) में एंट्री की है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं. इसके चलते बीजेपी और AAP के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है.

