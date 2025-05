DNA: कौन है देश का गद्दार जसीम शाहनवाज अंसारी? ऑपरेशन ‌सिंदूर के दौरान भारत पर कर रहा था साइबर अटैक, ATS का बड़ा खुलासा

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कर रहा था, बल्कि देश के गद्दार भी भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों को ढूंढ रही है और दूसरी तरफ देश के कुछ दुश्मन भारत पर साइबर अटैक करने के बाद भी गुजरात के नाडियाड में आराम से घूम रहे थे. गुजरात ATS ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की वेबसाइट्स को DISABLE यानी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे

इस मामले में एक को पकड़ा गया है, उसका नाम है जसीम शाहनवाज अंसारी. अंसारी और उसका साथी दोनों गुजरात के नाडियाड का रहने वाला है. जसीम के बारे में बताया जा रहा है कि ये 12वीं फेल है जसीम और उसके एक नाबालिग साथी ने हैकिंग यानी गैरकानूनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए सरकारी वेबसाइट्स की कार्यप्रणाली को बंद करने की कोशिश की लेकिन ये दोनों कामयाब नहीं हो पाए और अब ये दोनों गुजरात ATS की गिरफ्त में हैं.

सबसे पहले आप देखें वीडियो;-

देश का गद्दार जसीम अंसारी

ऑपरेशन सिंदूर में जब देश की सेनाएं पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर कार्रवाई कर रही थीं उस वक्त जसीम और उसका साथी देश की सैन्य और वित्तीय वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश कर रहे थे ये तथ्य बताने के लिए काफी है कि इन लोगों के अंदर देश की सेना के प्रति नफरत थी और ये वही एजेंडा चला रहे थे जो पाकिस्तान चाहता है.

टेलीग्राम चैनल पर किया पोस्ट

जसीम और उसके साथी ने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया था जिसमें उन्होंने लिखा था India may have started it..but we will be the ones to finish it....यानी कार्रवाई भारत ने शुरु की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे. गुजरात ATS को इनके टेलीग्राम चैनल पर एक और मैसेज मिला. इस मैसेज में लिखा गया था...Hi India we just took down your servers...यानी हमने भारत के सर्वर निष्क्रिय कर दिए हैं.

कट्टरपंथ से जुड़ा था जसीम

अपने ही देश को चुनौती देते अल्फाज लिखना. अपने ही देश के संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना. ये बताने के लिए काफी है कि जसीम भारत के खिलाफ दुर्भावना रखता था. जांच में गुजरात पुलिस ने भी माना है कि जसीम शाहनवाज अंसारी और उसका साथी ऑनलाइन सामग्री के प्रभावित होकर कट्टरपंथ से जुड़ गए थे.

कैसे साइबर हमला करते थे, जानें पूरा प्लान

हम आपको इन साइबर अटैक्स का पूरा तरीका भी बताते हैं ताकि आप समझ सकें किस तरह जसीम और उसका साथी सेना की वेबसाइट्स पर साइबर अटैक कर रहा था. हैकिंग के जिस तरीके का जसीम ने इस्तेमाल किया उसे तकनीकी दुनिया में DDOS कहा जाता है यानी DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE हैकिंग के इस तरीके में टारगेट की गई वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बढ़ाया जाता है. ट्रैफिक का मतलब है कि उन वेबसाइट्स को कई हजार बार खोला जाता है. इसके लिए कई लोकेशन के कंप्यूटर और BOTS का इस्तेमाल किया जाता है. हजारों बार जब वेबसाइट खोली जाती है तो उसके सर्वर पर भार पड़ता है और वो वेबसाइट अस्थायी तौर पर काम करना बंद कर देती है.