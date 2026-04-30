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Hindi Newsदेशकाले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...रणवीर के बाद 17 साल बाद पहला एनकाउंटर

काले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...'रणवीर' के बाद 17 साल बाद पहला एनकाउंटर

Dehradun Encounter: बुधवार (29 अप्रैल) की देर रात को देहरादून के प्रेम नगर इलाके में पुलिस एनकाउंटर हुआ. जिसमें एक बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई. देहरादून में 17 सालों के बाद ये पहला एनकाउंटर था. इसके पहले 3 जुलाई 2009 को रणवीर नाम के शख्स का एनकाउंटर हुआ था. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:37 AM IST
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काले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...'रणवीर' के बाद 17 साल बाद पहला एनकाउंटर (AI-Image)
काले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...'रणवीर' के बाद 17 साल बाद पहला एनकाउंटर (AI-Image)

राजधानी देहरादून का प्रेमनगर इलाका बुधवार और गुरुवार की देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा. यह मुठभेड़ न केवल खूनी संघर्ष थी, बल्कि देहरादून के अपराध इतिहास का एक बड़ा मोड़ भी साबित हुई. 3 जुलाई 2009 को रायपुर में हुए बहुचर्चित 'रणवीर एनकाउंटर' के लगभग 17 साल बाद, राजधानी में यह पहली ऐसी मुठभेड़ है जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया है.

​घटनाक्रम की शुरुआत 29 और 30 अप्रैल की मध्य रात्रि को हुई. प्रेमनगर थाना क्षेत्र में काली रंग की गुजरात नंबर की कार में सवार तीन बेखौफ बदमाशों ने 'देवराज' नामक व्यक्ति को अपना निशाना बनाया. बदमाशों ने तमंचे की नोक पर देवराज से उसका नीले रंग का बैग छीन लिया, जिसमें 2 लाख रुपये नगद, मोबाइल फोन, हिसाब-किताब की डायरी और जरूरी दस्तावेज थे. लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने देवराज को गोली मार दी और विश्रांति के जंगलों की तरफ फरार हो गए.

 एनकाउंटर में थाना प्रभारी को लगी गोली

​सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने लहूलुहान हालत में मिले पीड़ित देवराज को साथ लिया और बदमाशों के भागने की दिशा में पीछा शुरू किया. जंगल के पास पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन खुद को फंसता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर सीधा फायर झोंक दिया. इस जांबाज मुकाबले में बदमाशों की एक गोली प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौर को जा लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

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इलाज के दौरान बदमाश ने तोड़ा दम

​अपने अधिकारी को घायल देख पुलिस टीम ने हार नहीं मानी और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू की. पुलिस की गोलियों से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके दो अन्य साथी घने अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे. पुलिस ने घायल बदमाश और पीड़ित देवराज को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में उपचार के दौरान घायल बदमाश ने दम तोड़ दिया.

​वारदात पर क्या बोले एसपी सिटी?

​घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून और एसपी सिटी तत्काल अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए एसएसपी देहरादून ने कहा कि 112 कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई है. पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और बदमाशों का पीछा किया. प्रेमनगर के जंगलों में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें हमारे थाना प्रभारी नरेश राठौर घायल हुए हैं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी थी, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. फरार दो बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पूरे जनपद में नाकाबंदी कर कॉम्बिंग जारी है.

पूरे जिले के बॉर्डर पर की गई नाकेबंदी

​17 साल बाद हुए इस एनकाउंटर ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या यह बदमाश किसी अंतरराज्यीय गैंग का हिस्सा थे? गुजरात नंबर की कार का इस्तेमाल और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे किसी बड़े गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और फरार बदमाशों को भी दबोच लिया जाएगा. फिलहाल, पूरे जनपद के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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