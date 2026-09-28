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फर्जी बिल और चंदा लेकर 1,143 करोड़ रुपए का घोटाला, BNJD पार्टी पर FIR; इनकम टैक्स ने शुरू की जांच


Political Fund Scandal In Scandal: गुजरात में BNJD पार्टी की ओर से बड़े राजनीतिक चंदा घोटाले का पर्दाफाश हुई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि ये लेन-देन 2019-20 और 2024-25 के बीच हुए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 28, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:42 AM IST
फर्जी बिल और चंदा लेकर 1,143 करोड़ रुपए का घोटाला, BNJD पार्टी पर FIR; इनकम टैक्स ने शुरू की जांच

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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