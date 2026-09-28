/फर्जी बिल और चंदा लेकर 1,143 करोड़ रुपए का घोटाला, BNJD पार्टी पर FIR; इनकम टैक्स ने शुरू की जांच

शिकायत में आगे आरोप है कि फर्जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फॉर्म 24A में अंशदान रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को प्रस्तुत की गई, जिसमें कथित लेनदेन को वास्तविक राजनीतिक दान के रूप में दिखाया गया. FIR में गजेरा को कथित मुख्य आरोपी और इस ऑपरेशन का मुख्य सूत्रधार बताया गया है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसने नेटवर्क की निगरानी की और कमीशन दरें निर्धारित कीं. सोलंकी पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए डोनर्स के विवरण का समन्वय करने और हस्ताक्षरित दान रसीदें जारी करने का आरोप है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई तलाशी में चावड़ा से जुड़े परिसरों से लेनदेन के रिकॉर्ड और डिजिटल कम्युनिकेशन बरामद किए गए. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन्वेस्टिगेटर्स ओं को कमीशन की कटौती के बाद अंगड़िया चैनलों के जरिए से पैसों के लेन-देन से जुड़े बिचौलियों के साथ हुई चैट मिलीं. शिकायत पर एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि तलाशी के दौरान लगभग 2.91 लाख रसीदें बरामद की गईं.